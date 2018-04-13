總統首登艦校閱 「沒要與對岸互別苗頭」

2018-04-13 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



中國大陸昨天在南海舉行海上閱兵，中國大陸國家主席習近平親自檢閱。蔡英文總統今天到海軍蘇澳中正基地，登上基隆軍艦出海，視導海軍戰備抽測聯合操演，這是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海視導操演。蔡總統說，沒有要與對岸互別苗頭，國軍全年無休，隨時備戰。

蔡英文總統(中)上午到蘇澳外海視導海軍操演，總統登上基隆艦（DDG-1801)隨艦一起出海，視察操演全程實況。 記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

蔡總統下達作戰指令後，先是由陸軍官兵協同作戰，透過單兵、裝甲車，以優勢火力打擊滲透敵軍。隨後6艘光六飛彈快艇率先出港，獵雷艦隨後執行開闢安全航道任務。

F-16戰機低空掠過，發射熱焰彈，模擬空射魚叉飛彈發射，海軍操演艦艇輪番發射干擾彈，模擬對敵船團施以飽和攻擊。這次參與操演的兵力，包括F-16戰機兩批8架次，紀德級、成功級、康定級、濟陽級巡防艦等艦艇，另有沱江軍艦、三艘錦江級艦與飛彈快艇，20艘艦艇參與。

蔡英文總統上午到蘇澳外海視導海軍操演，總統登上基隆艦（DDG-1801)隨艦一起出海，視察操演全程實況。圖為海龍號潛艦進行操演。 記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

蔡：測考國軍整備 這只是開始

蔡總統表示，今天海軍的弟兄姊妹，在空軍及陸軍的協助作戰下，表現得非常好，他們反應快速 ，操演靈活，充分展現不對稱作戰的戰力與特質。

今天登艦是否是為與大陸互別苗頭，蔡總統說，這是過度解讀，沒有互別苗頭這件事。國軍是全年無休，隨時備戰，今天她來是要測考國軍整備情況，這個不是一次的測考， 而是一系列的軍事測考行程的開始，將來在適當的時機，都會安排來國軍視導。

黨政人士說，這次總統視導海軍操演，是國軍既有演練，並非如外界揣測，是為回應大陸的軍演。不可諱言，在中共大規模軍演之際，蔡總統親自登上軍艦出海，對國軍前線人員的士氣一定能大為鼓舞，我們必須有自信，不要自亂陣腳。

陸18日實彈軍演 不影響出訪

大陸福建海事局昨公告，4月18日上午8時至午夜12時，將在台灣海峽水域實彈射擊演習。蔡英文總統17日出訪非洲，大陸這項軍演時間與地點敏感，蔡總統今天說，她對國軍非常有信心，出訪行程不會受到影響。

蔡總統上午視導海軍戰備抽測聯合操演，國防部長嚴德發說，這只是例行演訓。蔡總統表示，這是一項例行演習，我們國軍都有全面掌控，也有做好相關準備，她對國軍非常有信心，出訪的行程不會受到影響。

國防部發言人陳忠吉說，大陸18日的軍演是在福建將軍山靶場，是例行火砲訓練，過去也有相關演習，說是台灣海峽言過其實，國軍在每一年每一天都會對周邊的情勢掌握。