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影／共軍4/18台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

總統蔡英文4月13日一大早前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的...
總統蔡英文4月13日一大早前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。對於共軍將於18日在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，蔡英文表示，我方都有掌控，她對國軍有信心，17日出訪非洲友邦的行程也不受影響。 記者 陳煜彬／攝影
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總統蔡英文4月13日一大早前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。蔡總統親自登上基隆艦，隨艦出海視導海軍戰備操演。這是她上任以來，首度登艦出海。不過，就在前一天，中國大陸官媒環球時報報導，共軍將於18日在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習。對於大陸方面的動作，是否衝著蔡英文視導國軍戰備演訓的行程？蔡英文親自說明，國防部研判這是解放軍例行性軍事操演，我方都有掌控，她對國軍有信心，17日出訪非洲友邦的行程也不受影響。

國軍蔡英文海軍

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