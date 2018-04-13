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登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39聯合報 記者周佑政╱即時報導

中共海軍昨天剛在南海，完成建軍以來最大的海上閱兵，大陸領導人習近平也親自檢閱。蔡英文總統今早到海軍蘇澳基地，她親自登上基隆艦並出海，視導海軍「戰備抽測」聯合操演，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。對於視導海軍是否要與對岸互別苗頭，蔡總統強調，「沒有互別苗頭這件事」，國軍全年無休、隨時備戰。

海軍司令部在接奉蔡總統戰備抽測命令後，以艦隊擴大不同型艦組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在我國東部海域執行「戰備抽測」聯合操演；今天的聯合操演採取「實兵不實彈」方式進行。蔡總統上午下達作戰指令後，先由陸軍官兵協同作戰，透過單兵、裝甲車，以優勢火力打擊滲透我要港的敵軍。隨後6艘光六飛彈快艇打頭陣率先出港，獵雷艦則隨後為主力戰艦開闢安全航道。

演訓過程中，F-16戰機低空掠過艦隊並發射熱焰彈，模擬空射型魚叉飛彈發射，海軍二級艦、一級艦也輪番發射干擾彈，模擬對敵船團施以飽和攻擊。這次參與操演的兵力，包括F-16戰機二批8架次，軍艦則有紀德級、成功級、康定級、濟陽級巡防艦等大型艦艇，另有沱江艦、3艘錦江級艦及6艘飛彈快艇等，共20艘艦艇。

演練結束後，蔡總統表示，今天海軍的弟兄姊妹在空軍及陸軍的協助作戰下，表現得非常好，他們反應快速 ，操演靈活，充分表現出「不對稱作戰」的戰力與特質。

大陸近期在南海軍演，被問及今天與視導海軍是否要與陸方互別苗頭？蔡總統說，「這是過度解讀，沒有互別苗頭這件事情」。她強調，國軍是全年無休，隨時備戰，今天她來是要測考國軍的整備情況，這個不是一次的測考， 而是是一系列的軍事測考行程的開始，將來在適當的時機，都會安排來國軍視導。

蔡總統表示，今天的演練，不論空中、水面、水下或地面，看到空軍陸軍海軍聯合操演，展現出國軍軍事戰略的「防衛固守，重層嚇阻」的戰力，尤其今天展現制海的能力，更是讓她印象深刻。在今天的跨軍種演練之後，相信國人對國軍的戰力，及保衛國家的決心，應該是深具信心。

F-16戰機也參與今天的聯合操演。記者周佑政／攝影
F-16戰機也參與今天的聯合操演。記者周佑政／攝影
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蔡英文總統視導軍演後發表談話。記者周佑政／攝影
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參與聯合操演的潛艦。記者周佑政／攝影
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