影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午到海軍蘇澳基地，視導海軍戰備抽測操演，蔡總統在上午9時30分許登上基隆艦，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。

海軍司令部在接奉蔡總統戰備抽測命令後，以艦隊擴大不同型艦組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在我國東部海域執行「戰備抽測」聯合操演。