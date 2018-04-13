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美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務卿提名人龐培歐（Mike Pompeo）12日表示，他認為對台軍售重要，美國政府依據美方的「一中政策」提供台灣所需軍備；至於「台灣旅行法」通過後，國務院授權何等層級官員訪台，龐培歐則稱要再研究。

美國聯邦參議院外委會12日舉行龐培歐任命聽證會，外委會亞太小組主席、參議員賈德納（Cory Gardner）提出，總統已簽署台灣旅行法，詢問龐培歐是否同意法案內容，以及國務院授權何等層級官員訪台。

龐培歐先回應，「我沒有答案」；龐培歐接著說，他熟悉美國的「一中政策」、美中三項公報，以及「六項保證」，他知道美國的政策。

至於派何等層級訪台，龐培歐表示，他需要再研究，並需要與國務院的專業外交官討論。

龐培歐回應時並未提及「台灣關係法」，但強調自己熟悉美國的「一中政策」；美國國務院過去對兩岸關係的一貫立場為信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

美國總統川普3月16日簽署台灣旅行法，該法鼓勵美國與台灣之間各層級官員互訪，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

賈德納並問龐培歐，是否支持對台軍售程序正常化？龐培歐指出，他認為這重要，過去美國政府也基於「一中政策」提供（台灣）所需軍售。

賈德納接著問龐培歐，美國是否應該邀請台灣參與環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）？龐培歐回答，「我沒有答案」。

美國參議院外委會12日舉行國務卿提名人龐培歐的任命聽證會。華盛頓記者張加／攝影
美國參議院外委會12日舉行國務卿提名人龐培歐的任命聽證會。華盛頓記者張加／攝影
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一中政策國務院台灣旅行法

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