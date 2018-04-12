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反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院版軍人年改草案終於定案。行政院會今天通過國防部所擬「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，除確定退伍人員最低保障金額（樓地板）38990元，月退俸計算採「55加2」，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，但軍官最高俸率（俸率上限）不超過90%、士官不超過95%。

行政院長賴清德表示，年金改革是社會各界關注的重大議題，蔡英文總統已於去年8月9日公布公教人員年金法案，其中涉及年金改革相關重大政策訂於今年7月1日施行；軍人年改也預計7月1日同步實施。

外界好奇，未來在立法院審議是否還會修正？政務委員林萬億表示，法案送入立法院之後，原則上尊重立委的審議，但先前已與民進黨相關委員會的立委作過仔細溝通，副總統陳建仁也與立委3度溝通，其中一次還邀請國防部長及退輔會主委到場，「在充分溝通之後，才有今天的版本，相信民進黨立院黨團已充分了解這個版本的內涵與精神」。

「反年改」團體接受嗎？退輔會副主委呂嘉凱表示，研擬過程已蒐集所有榮民的相關意見，不只是「八百壯士」，經過分類的意見也已融入這次年改草案，例如凸顯軍人與公教不同、優惠利率要合緩處理等都已「條文化」，應該能獲大家支持。他還提到，根據政院版草案，有超過5成、51.69%的軍人不受影響，從這個角度來看，應是「審慎樂觀」。

所謂「不受影響」者，包括已退役支領一次退伍金人員，每月優存利息低於38990元；以及服役滿20年，已退役支領月退俸者，若原領月退所得（含18%）低於38990元，或低於新制月退俸，也都不受影響。

至於未來退休俸受影響的人數，依退輔會統計，士官有5050人，校官有49029人，將官2233人，合計56312人。

賴清德在院會強調，軍人年金改革遵照總統指示，採單獨專案處理，嚴謹考量國軍服役特性，且在「長留、久用」及從優照顧國軍權益的基礎上，參酌先進國家軍人退撫制度及我國國情，兼顧與公教人員衡平，使軍職人員退撫制度更為合理健全。

政院版草案重點包括：維持服役滿20年得請領退休俸；月退俸計算基準，在新法施行後以「現役同官階俸級人員服役最後1/5年資之本俸平均數加一倍為基數」計算，但施行前，已具備退休俸資格者，維持以「最後在職本俸2倍」計算。

優惠存款（18%）部分，採「溫和漸進，逐年調降」，領月退俸者，分10年調降完畢；優存本金於公布施行後第11年全額歸還。此外，為避免引發國軍搶退潮，明定軍士官具退撫新制施行前年資仍得發給一次補償金。

行政院會今天通過「55+2」版本軍人年改草案，立法院外長期陳抗的「八百壯士」反年...
行政院會今天通過「55+2」版本軍人年改草案，立法院外長期陳抗的「八百壯士」反年改團體，在立委曾銘宗（左起）、李彥秀、費鴻泰的協助下，指揮官吳其樑（中）、吳斯懷（右3）等人前往立法院遞交陳情書。記者許正宏／攝影
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軍人國軍年金改革

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