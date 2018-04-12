陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05 中央社 台北12日電



針對中國福建海事局公告將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習，總統府發言人黃重諺表示，國軍對情勢都嚴密掌握與應處，請國人安心。 聯合報系資料照 分享 facebook

中國福建海事局今天公告，18日上午8時到午夜12時，將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習；總統府發言人黃重諺表示，國軍對情勢都嚴密掌握與應處，請國人安心，勿自亂陣腳。

中國福建海事局公告，18日上午8時到午夜12時，將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習；國防部發言人陳中吉說，這項公告的禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練，國軍對周邊區域情勢都能嚴密掌握與應處，請國民安心。

黃重諺晚間受訪表示，國防部已研判這項演習應為共軍年度例行火砲演習，「國軍對於情勢均能嚴密掌握與應處，請國人安心，勿自亂陣腳」。