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國防部：18日共軍在福建沿海是例行火砲演習

2018-04-12 19:26聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部今天晚間發布新聞稿表示，有關「中國大陸福建海事局發布將於4月18日0800時至2400時在福建沿海海域航行警告」乙情，國防部今(12)日表示，該公告之禁航區位於福建石獅靶場沿海，研判為解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練。

國防部強調，國軍對周邊區域情勢均能嚴密掌握與應處，確保國家安全，請國人安心。

福建國防部解放軍

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