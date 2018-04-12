大陸在台海舉行軍事演習 海巡署：護漁巡邏勤務不改變

2018-04-12 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



針對大陸即將在這個月18日在台海舉行軍事實彈演習；海巡署指出，根據目前大陸媒體公布的訊息，演習海域靠近大陸約莫在泉州外沿海，演習區域並未跨過海峽中線，因此海巡署目前的船艦巡護勤務暫未改變，仍按規劃勤務在我方台海海域出艦巡邏，全力保護漁民作業安全。

海巡署表示，由於對岸軍事演習相關動作，台灣國安單位將密切注意，一旦影響我方漁民、海巡等人員安全，國安單位就會立即通報情資給相關單位提醒；海巡署會持續掌握情資，若情況有變，再視情況調整巡護勤務。