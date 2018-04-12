軍改版本綠委不滿 柯建銘：加強溝通

2018-04-12 18:27 中央社 台北12日電



多名立委對行政院會今天通過的軍人年改草案表達不滿，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，會加強內部溝通。 聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

行政院會今天通過軍人年改草案，與副總統陳建仁、民進黨立委先前溝通的內容有差距，多名立委私下表達不滿。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，會加強內部溝通。

行政院會今天通過「55+2版」軍人年改草案，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2個百分點，俸率採計上限，軍官不超過90%、士官不超過95%，預計7月1日與公教同步實施。

民進黨立委李俊俋說，行政院最後決定的草案版本，還是要送到立法院審議，立法院是最後決定的單位，民進黨團還是會召開黨團會議討論。

民進黨立委段宜康也說對軍改版本「當然不能接受」，「會要求黨團會議作成結論」。

不願具名的民進黨立委私下表示，日前副總統陳建仁三次找民進黨立委談軍人年金改革，私下還談了好幾次，但是敲定的俸率採計上限85%，卻突然被改成90%，他表示完全不能接受。

另一名不願具名的民進黨立委說，副總統與立委談好的結果且已經拍板定案，他反問那是誰還可以改？一定是更高層的意見，這已經很清楚了。

他說，雖然俸率採計上限提高5個百分點，沒有很大的差距，但是很明顯的是「肥大官」，未來一定會遭到在野黨的批評，社會觀感也非常不好，何必為了少數幾名高官，賠上這些罵名，讓民進黨立委夾在高層與在野黨之間，裡外不是人。

民進黨立委羅致政說，相關問題還是要回到黨團會議做共識決，對於俸率採計上限90%有點保留，行政院雖然送出草案版本，但還是要到立法院民進黨團大會討論，其他部分，他則沒有太多意見。

民進黨立委黃偉哲說，這樣的改革幅度，對政府的財源會更緊，讓已入不敷出的軍改退撫基金雪上加霜，但如果這樣做有助於年改推動，還是尊重行政院的做法，即使財政困窘，還是會尊重行政院。

民進黨立委蔡適應說，照目前行政院草案版本軍官最高俸率90％來看，等於採計年限35年後，每1年多1個百分點，最高算到40年。蔡適應說，俸率計算的確與先前有出入，有部分綠委反對，但他認為，如果行政院認為財務可支應，還可以接受。

柯建銘說，軍改版本的確有一些微調，內部有進行溝通，民進黨團尊重行政院版本，現在重點是加強內部溝通。

柯建銘說，明天（13日）的黨團會議預計不討論軍人年改問題，等草案送進立法院要審查時再來討論。