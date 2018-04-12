大陸18日台海實彈演習 國防部：充分監偵

2018-04-12 18:21 中央社 台北12日電



環球網報導，福建海事局12日公布航行警告，指出18日8時至24時將在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習。 圖／環球網 分享 facebook

中國福建海事局今天公告，18日上午8時至午夜12時，將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習；國防部發言人陳中吉指出，國軍針對台灣周邊海空狀況充分監偵，民眾可以放心。

新浪軍事和環球網報導，福建海事局發布上述航行警告。18日將在台灣海峽24-52.9N/11 8-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域範圍內，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。

陳中吉接受中央社訪問時表示，國軍有針對台灣周邊海空狀況，充分監視、偵查，民眾可以放心。