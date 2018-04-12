外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防大學陸軍學院院長郭力升日前率該院師生，前往軍備局第209廠參訪我國自製的雲豹裝甲車，行列中還有友邦外軍學員。

209廠指出，這項參訪全程由廠長陳上校接待，過程除透由多媒體影片收視，讓學員對209廠任務有初步瞭解，也安排參觀雲豹甲車生產線及試乘體驗。

此外，郭力升也親自試駕8輪甲車，經由直線加速、側斜坡及爬坡等路段體驗，他給予高度肯定。