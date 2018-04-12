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軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

行政院院會今日（12日）拍板軍人年金改革相關的退撫新制草案，樓地板金額訂為38990元，服役20年起支俸率訂在55%，年增率2%；原18%優存利率則將分年調降至6%。退輔會立即在官網推出軍年年改懶人包與計算公式。退輔會指出，以服役21年的退休中校為例，原退休所得為：退休俸新制加舊制加上優存利息，總計63333元，新制通過後則將改領49818元，其間的差額13515元，以10年期每年調降1352元。

退輔會指出，38990是以少尉一級與專業加給合計算出的最低保障金額，對應18%優存的本金應為259萬9333元。對退伍軍人而言，若是支領一次退伍金的人員，每月優存利率低於38990者，在新年改方案中不會受到影響，原領取金額不變；至於每月優存利息超過38990者，超過的部分本金，優惠存款利率分年調降至6%。

舉例而言，若目前每月原領利息52500元，優惠存款本金為350萬元，改制後最低保障金額的本金為259萬9333元，超過部分90萬667元，第1年和第2年優存利率降到12%，就分別改領47997與46496元；第7年調降到6%時，就改領43493元。

若是服役滿20年，已退役支領月退俸者，原領月退休所得含18%低於38990、原領月退休所得含18%低於新制月退退休俸者，皆不受影響，原領金額不變。原領月退休所得(含18%)高於新制月退休俸者，分10年平均調降。而原領高於38990元，以新制計算後反而低於38990元者，保障仍可領38990元。

至於新制的月退俸怎麼計算？退輔會指出，公式為：每月可領金額=最後在職本俸*2*俸率。月退休俸起支俸率為55%，每增加服役1年，俸率增加2%，依服役實際年資計，軍官不得超過90%，士官不得超過95%。

舉例而言，若軍官服役26年退伍，套用公式計算就是：55%+ (26-20)x2%=67%；若軍官服役38年退伍，套公式就是55%+ (38-20)x2%=91%，由於超過門檻，適用90%。

舉士官為例，若士官服役39年退伍，套用公式計算就是55%+ (39-20)x2%=93%；若士官服役41年退伍，套公式就是55%+ (41-20)x2%=97%，由於超過門檻，適用95%。

退輔會舉例，以中校11級本俸43700元、服役年資21年者（舊制15年+新制6年）為例，現行舊制退休所得是：「本俸x俸率+930元=43700x(15x5%)+930=33705」。（俸率：年資前15年每年5%，第16年起每增1年加1%）。新制則改為：「本俸x2x俸率=43700x2x(6x2%)=10488」（俸率：年資x2%）。就是舊制的33705+新制的10488+優存利息19140=63333元。

新月退休俸為43700x2x{55%+(21-20)x2%}=49818元。俸率：起支俸率55%+(21-20)x2%=49818元。調整的方式，差額=63333-49818=13515元，以十年前每年調降1352元。

退輔會軍人新制月退懶人包網址：https://www.youtube.com/watch?v=f2GIqm7pvkg&feature=youtu.be

軍人年改草案拍板，原18%優存利率將分年調降至6%。退輔會說明調降情形。資料來源...
軍人年改草案拍板，原18%優存利率將分年調降至6%。退輔會說明調降情形。資料來源：退輔會
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至於新制的月退俸怎麼計算？退輔會指出，公式為：每月可領金額=最後在職本俸*2*俸...
至於新制的月退俸怎麼計算？退輔會指出，公式為：每月可領金額=最後在職本俸*2*俸率。月退休俸起支俸率為55%，每增加服役1年，俸率增加2%，依服役實際年資計，軍官不得超過90%，士官不得超過95%。資料來源：退輔會
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退輔會以一等士官長11級退休者試算新制退俸。資料來源：退輔會
退輔會以一等士官長11級退休者試算新制退俸。資料來源：退輔會
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退輔會指出，38990是以少尉一級與專業加給合計算出的最低保障金額，對應18%優存的本金應為259萬9333元。對退伍軍人而言，若是支領一次退伍金的人員，每月優存利率低於38990者，在新年改方案中不會受到影響，原領取金額不變。資料來源：退輔會
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退輔會以中校11級退休者試算新制退俸。資料來源：退輔會
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退輔會以中校12級退休者試算新制退俸。資料來源：退輔會
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至於新制的月退俸怎麼計算？退輔會指出，公式為：每月可領金額=最後在職本俸*2*俸率。資料來源：退輔會
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退輔會以一等士官長20級退休者試算新制退俸。資料來源：退輔會
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退輔會舉例，若軍官服役26年退伍，套用公式計算就是：55%+ (26-20)x2...
退輔會舉例，若軍官服役26年退伍，套用公式計算就是：55%+ (26-20)x2%=67%；若軍官服役38年退伍，套公式就是55%+ (38-20)x2%=91%，由於超過門檻，適用90%。以士官為例，若士官服役39年退伍，套用公式計算就是55%+ (39-20)x2%=93%；若士官服役41年退伍，套公式就是55%+ (41-20)x2%=97%，由於超過門檻，適用95%。資料來源：退輔會
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退輔會退伍軍人懶人包

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