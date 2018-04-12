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軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15中央社 台北12日電

軍改「55+2版本」今天上午在行政院會通過，退輔會副主委呂嘉凱表示，新版本通過後...
軍改「55+2版本」今天上午在行政院會通過，退輔會副主委呂嘉凱表示，新版本通過後，受影響人數5萬6312人，分別是5050名士官長、4萬9029名校級軍官、2233名將級軍官。 聯合報系資料照片
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軍改「55+2」版本今天行政院會通過，退將呼籲政府應告訴現退役人員，此方案「可維持多久」。

行政院院會上午通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，發言人徐國勇召開會後記者會表示，樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施。

陸軍542旅前少將旅長于北辰接受中央社訪問說，此版本退休俸會增加，對在役中的軍士官比較好，但政府也應告訴現退役人員，此方案究竟可以「維持多久」，以及「現役人員每個月要多繳多少錢」，這才是軍中袍澤所關心的，應該好好說明，讓軍人對國家有信心。

參與八百壯士反年改活動的退役上校游錦帆指出，舊法明定，政府負最終支付保證責任，等於是信賴保護原則，但為什麼修了新法，就不具法律效力；同樣的，新法也說政府要負最終支付保證責任，告訴現役軍人政府會負責，但同時又要溯及既往，軍人擔心政府日後也會像之前那樣毀約，修法不能換黨執政就推翻承諾。

游錦帆說，公教人員結婚超過兩年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2的退休金，軍人也要比照，這對長年在部隊服役鮮少回家的軍人來講，心理上會不安定。何況，為什麼同一部法，財產權分配部分又不溯及既往。

針對徐國勇今天在院會中數度提到年改是為了讓軍人能「長留久用」。于北辰認為，年輕軍官出現嚴重人力缺口，當時修訂條例將校官、尉官的服役年限延長2年，他認為此舉無助人才流動。

根據民國106年國防預算及決算書，少尉有1060人、中尉7463人、上尉8725人、少校9291人、中校5172人、上校2236人。

于北辰說，上校部分其實已有塞車狀況，服役年限延長後，就是讓中校以上階層可繼續服役到「最大年限」，結果可能會造成人事流動的堵塞，雖然中低階層也同步延長年限，但軍中人才可能對於升遷感到無望，黯然離去。他建議，中校以上應縮短甚至再減少役期，讓中校以下年限增加，人事才能流動。

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