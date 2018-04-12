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解放軍南海校閱操演 專家點兵水面水下兵力全到齊

2018-04-12 15:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中國解放軍艦艇在南海大集結完成操演，傳中國大陸領導人習近平將實施校閱，有專家從解放軍泊靠在海南島三亞軍港的艦艇種類分析，中共參演包括潛艦、飛彈驅逐艦？護衛艦及大型艦艇多已到齊，至於會不會加入022導彈艇和蘇澳蔡總統校閱的錦江級、沱江艦等艦對稱抗衡一下，就看中共海軍政委和司令員是怎麼想的。

呂禮詩今天透過臉書表示，從解放軍停泊在三亞軍港的艦艇，將南海校閱的艦種，分為潛艦、飛彈驅逐艦及護衛艦及大型艦艇：

潛艦有093「商級」核攻擊潛艦、094「晉級」核動力彈道飛彈潛艦及039「元級」柴電攻擊潛艦；飛彈驅逐艦及護衛艦中，052C、052D飛彈驅逐艦自然是主幹，054A飛彈護衛艦也不可少，至於「下餃子」成軍的056飛彈護衛艦，照片沒看到，但要湊滿48艘，應該也不會缺席。

他進一步表示，大型艦艇當然是以航空母艦遼寧號為首，專為航艦整補的901型綜合補給艦「呼倫湖號」，不可能到了三亞卻在港內乘涼，再加上071船塢登陸艦與903A綜合補給艦；920型醫院船、922與925型打撈救生船是否會出現，還有待觀察。

呂禮詩説，至於會不會弄個022導彈艇，好正名仍為現役，也和蘇澳蔡總統校閱的錦江級、沱江艦等艦對稱抗衡一下，就看中共海軍政委和司令員是怎麼想的。

2018年3月26日的衛星照片顯示中國海南以南的解放軍操演艦艇。圖／擷自REUT...
2018年3月26日的衛星照片顯示中國海南以南的解放軍操演艦艇。圖／擷自REUTERS
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彈道飛彈潛艦解放軍

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