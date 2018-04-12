美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部副部長張冠群。本報資料照片 分享 facebook 美國國務院日前公告我國潛艦國造商售管道的「行銷核准證」(marketing license)，國防部副部長張冠群上午在立法院證實，「這是確定的」、「主要是戰系」；「對方廠商是國際知名公司，並不是一般公司，和軍售管道是同一家公司」，我方已盤點過購案中所需裝備。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部副部長張冠群列席，就「中共軍機遠海訓練國軍因應作為」進行秘密報告。席間包括民進黨立委劉世芳、王定宇與李彥秀等朝野立委都關切美方釋出潛艦國造裝備相關議題，李彥秀要求海軍確認輸出許可的來源，質疑商售管道風險多，不若軍售簞道穩定。

國防部採購中心主任黃希儒表示，這項輸出許可基本上是廠商申請的，應由國務院核准給廠商，而上周國務院已核准。廠商接獲核准證後，才能開始與我方接觸和協商，我國與廠商間後續許多協商要處理。

張冠群也表示，這是確定的。主要應是戰系。他說，國防合作具高度敏感，廠商與我接觸前，都要經美國國務院同意，這是第一步，我們已盤點過所需。

他進一步表示，不管商售或軍售管道，對國防部而言，「都是同一家公司」、幾個重要的國防產業公司，只是經過管道不同；以商售而言，由我方與廠商直接談，以前也有這個例子，事實上大家都注重在軍售，但商售平行地我國已進行多年，只是規模不似軍購凸顯。他強調，對方廠商是國際知名公司，並不是一般公司，和軍售管道是同一家公司。

王定宇則表示，商售或軍售只是洽談方式不同，而現階潛艦國造應要完成初步設計，有如質如期嗎？海軍參謀長李宗孝表示，3月份已完成初步設計，目前已進入第3階段合約設計。對於潛艦國造能否如期如質能生產出具有國際水準之上的國造潛艦？李宗孝說：我有信心。目前一切都在進度之中。