蔡總統明親自戰備抽測海軍 李宗孝：老劇本會有新戰法

2018-04-12 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統明日將前往蘇澳海軍基地視導海軍艦隊，海軍參謀長李宗孝上午表示，明日這項操演將由蔡總統無預警臨機實施戰備抽測，驗證海軍不對稱戰力與應急作戰能力。對明日操演被立委質疑是陳年劇本，他說「老劇本會有新戰法」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部副部長張冠群列席，就「中共軍機遠海訓練國軍因應作為」進行秘密報告。席間包括民進黨立委蔡適應等人都關切明日操演行程，尤其外界將之以馬英九前總統過去校閱海上分列式相較，要求海軍說明。

李宗孝備詢時表示，明日操演作的是戰備抽測，至於要看什麼科目，是由府方作規劃，海軍配合。戰備抽測是臨機性質，三軍統帥抽測，海軍配合來作。他說，這項操演和馬前總統過去校閱海上分列式不同，當年是在漢光演習之後實施，明日則是例行性無預警的戰備抽測，驗證機動應急戰力。

國民黨立委馬文君則指出，明日蔡英文的視導，讓國軍年度漢光電腦兵棋推演延期，本周計畫北上支援聯演中心的官兵臨時被召回，國防部也未公布統帥視導行程，操演確實事出突然，海軍司令黃曙光人在國，操演應是由參謀總長李喜明全程一手安排，並選擇其最熟悉的蘇澳海軍基地及陳年操演劇本。

她質疑，為什麼要這麼突然？是否為配合蔡總統4月17日到21日出訪非洲友邦的行程？還是為美方近日核發潛艦國造行銷許可證助威？這項抽測嚴重影響漢光演習既定行程，顯然是作秀且擾軍。而明日的操演中有掃雷開闢安全航道科目，服役卅年的獵雷艦又要粉墨登場，海軍因慶富案無法起造的掃雷艦如何解決？