親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
深澳電廠惹爭議
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

政院通過軍人年改樓地板38990元 起支俸率確定「55+2」

教部要求說明兼職 管中閔助理：隨之起舞才有辱台大尊嚴

蔡總統明親自戰備抽測海軍 李宗孝：老劇本會有新戰法

2018-04-12 11:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

蔡英文總統明日將前往蘇澳海軍基地視導海軍艦隊，海軍參謀長李宗孝上午表示，明日這項操演將由蔡總統無預警臨機實施戰備抽測，驗證海軍不對稱戰力與應急作戰能力。對明日操演被立委質疑是陳年劇本，他說「老劇本會有新戰法」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部副部長張冠群列席，就「中共軍機遠海訓練國軍因應作為」進行秘密報告。席間包括民進黨立委蔡適應等人都關切明日操演行程，尤其外界將之以馬英九前總統過去校閱海上分列式相較，要求海軍說明。

李宗孝備詢時表示，明日操演作的是戰備抽測，至於要看什麼科目，是由府方作規劃，海軍配合。戰備抽測是臨機性質，三軍統帥抽測，海軍配合來作。他說，這項操演和馬前總統過去校閱海上分列式不同，當年是在漢光演習之後實施，明日則是例行性無預警的戰備抽測，驗證機動應急戰力。

國民黨立委馬文君則指出，明日蔡英文的視導，讓國軍年度漢光電腦兵棋推演延期，本周計畫北上支援聯演中心的官兵臨時被召回，國防部也未公布統帥視導行程，操演確實事出突然，海軍司令黃曙光人在國，操演應是由參謀總長李喜明全程一手安排，並選擇其最熟悉的蘇澳海軍基地及陳年操演劇本。

她質疑，為什麼要這麼突然？是否為配合蔡總統4月17日到21日出訪非洲友邦的行程？還是為美方近日核發潛艦國造行銷許可證助威？這項抽測嚴重影響漢光演習既定行程，顯然是作秀且擾軍。而明日的操演中有掃雷開闢安全航道科目，服役卅年的獵雷艦又要粉墨登場，海軍因慶富案無法起造的掃雷艦如何解決？

李宗孝回應表示，這是例行無預警的戰備抽測，沒有影響既定戰備行程，老劇本會有新戰法，這次驗證的是不對稱戰力與應急作戰能力；司令公出統帥進行戰備抽測，就是要驗驗海軍應急作戰能力；海軍正審慎評估獵雷艦替代方案，今年7、8月份會提出。

蔡英文總統明日將前往蘇澳海軍基地視導海軍艦隊，海軍參謀長李宗孝(右)上午表示，明...
蔡英文總統明日將前往蘇澳海軍基地視導海軍艦隊，海軍參謀長李宗孝(右)上午表示，明日這項操演將由蔡總統無預警臨機實施戰備抽測，驗證海軍不對稱戰力與應急作戰能力。對明日操演被立委質疑是陳年劇本，他說「老劇本會有新戰法」。圖／翻攝自立法院直播畫面
分享

海軍漢光演習國軍

相關新聞

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

王浩宇：幹嘛花錢維護蔣家屍體 靈柩應入土為安

2018-04-12 12:18

海軍證實 國軍排級部隊赴美與美軍實兵協訓計畫

2018-04-12 12:17

共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

空軍上尉裝針孔偷拍女同事 兩大過列汰除

2018-04-12 10:05

蔡校閱艦隊兩岸較勁 國防部：國軍365天捍衛家園

2018-04-12 09:40

國防部：明天總統出海操演 實兵不實彈

2018-04-12 09:32

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

觀察站／中美博弈 蔡總統出手尋著力點

2018-04-12 00:24

「因應區域情勢」 府：蔡視導非衝著大陸

2018-04-12 00:08

蔡總統明登艦視導 與對岸演訓時間重疊

2018-04-12 00:01

儀隊宗主國防部發動員令 第二屆高中儀隊競賽展開

2018-04-11 22:17

蔡總統校閱海軍 知情人士：非針對習近平

2018-04-11 21:51

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

國防部：蔡總統13日赴蘇澳視導國軍快速應變操演

2018-04-11 11:39

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

台美國防產業論壇 5月在高雄

2018-04-11 01:09

觀察站／國防智庫 擔得起軍購新模式任務？

2018-04-11 00:56

國防部成立智庫 馮世寬扛起來

2018-04-11 00:52

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

台灣被視為棋子？ 蔡總統：我們自己也是棋手

2018-04-10 21:16

陸軍工兵群演練反制暴民 刮刀式蛇籠與捕捉網上陣

2018-04-10 19:20

美國國務院批准助台潛艦國造 專家：全案知會美國會

2018-04-10 17:27

蔡總統頒贈「一等景星勳章」 給一百分部長

2018-04-10 17:16

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34

授勳馮世寬 蔡英文：鄉民懷念100分的大鵬部長

2018-04-10 14:03

馮世寬受勳 脫口林正義將任國防研究院執行長

2018-04-10 13:57

海軍敦睦艦隊到訪尼加拉瓜 海軍司令現身督軍

2018-04-10 12:48

軍史館保全科技化 防杜竊賊盜取展品

2018-04-10 10:15

校歌「『黨』旗飛舞」不改 陸官：校務會議全數支持

2018-04-10 10:10

美助台潛艦國造 美參議員：川普政府朝正確方向邁進

2018-04-10 05:53

蔡總統今登艦視導？ 府否認

2018-04-10 00:01

常備兵澎湖外島見學 爭取轉服志願役

2018-04-09 21:06

海軍空層空域操演下午啟動 小英登艦校閱保密中

2018-04-09 12:25

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

柯文哲陳景峻談吳音寧適任與否 學者：這是公開羞辱吧

2018-04-12 07:25

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

2018-04-12 09:00

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北 蘇貞昌願意承擔

2018-04-12 10:46

新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40

台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56

遭爆偷吃妻子閨密 資策會執行長請辭獲慰留

2018-04-12 02:00

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

行政院通過軍人年改法案 起支俸率確定「55+2」

2018-04-12 11:10

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

雷倩臉書的「憂慮！」 婦聯會資料銷毀恐成「冤案」？

2018-04-12 02:39

陳芳明提出的台灣價值 孫大千：不分藍綠都應信奉

2018-04-12 09:04

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

到對岸講學不只一次？內政部：葉俊榮赴陸是學術交流

2018-04-12 00:21

影╱傻眼！基市府出團考察 遊覽車貼滿抗議海報

2018-04-12 09:38

蘇貞昌一走就跟上 侯友宜：我還要繼續拚

2018-04-11 20:44

防空汙鼓勵告發 再增好鄰居、吹哨者條款

2018-04-12 00:11

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17

年底嘉義縣長選舉 國民黨確定將徵召吳育仁參選

2018-04-11 13:30

國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39

環評會議都說沒意見 詹順貴批新北：別只放馬後炮

2018-04-11 22:27

新聞眼／別「卡」住高教交流大門

2018-04-12 00:25

駁赴陸任教 葉俊榮：學術交流掛名不足為奇

2018-04-11 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top