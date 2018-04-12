共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



副參謀總長執行官陳寶餘（左）、國防部副部長張冠群（右）。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 大陸解放軍著名的「鷹派」代表、前南京軍區副司令員王洪光中將日前撰文指出，一旦台海爆發戰事，航空母艦遼寧號可在24小時內搶占台灣東部海域陣位，阻絕美日援軍，在100小時內就可拿下台灣。

對此，立委王定宇今天在立院外交國防委員會質詢，我國軍方對王洪光的話有何看法？參謀本部副總長執行官陳寶餘上將回答，「我當初聽到這句話就笑了。」

王定宇一聽立刻追問，是否代表王洪光的說法是笑話？陳寶餘解釋，不能說是「笑話」，但那是不可能的事。

王定宇又問，近來的中共機艦繞台，有沒有搭配水面下的潛艦活動？海軍參謀長李宗孝中將說，目前為止並沒有發現。