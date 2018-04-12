國防部：現役軍人退伍時可領200萬 不會受影響

2018-04-12 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



行政院院會今天討論軍人年改方案，國防部長嚴德發前往報告，因而改派副部長張冠群上將前往立院報告。

國民黨立委馬文君質詢時指出，依據目前制度，國軍幹部退伍時，除了按月可領終身俸之外，可以領到「一次補償金」等約200萬元。目前軍中盛傳，相關給予會在年改後大減，因此許多人都考慮在7月1日年改上路之前搶辦退伍。她因而問國防部，到底這些金額會不會受影響？