空軍上尉裝針孔偷拍女同事 兩大過列汰除

2018-04-12 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



空軍松指部下轄總統座機隊與專機隊，也是唯一有空服員編制的部隊。資料照，與當事人無關，記者程嘉文／攝影 分享 facebook

空軍司令部今天證實，媒體報導「色上尉裝針孔偷拍 美女士官智取抓狼」消息，表示當事人已遭記兩大過，檢討列入汰除名單。

空軍表示，松山指揮部女性同仁寢室日前發現遭不明人士裝設針孔攝影機，經實施行政調查後，確認係陳姓上尉所為，該單位已經依規定召開懲評會，分別核予「大過兩次」及「記過兩次」等處分，調離現職，並檢討列入汰除對象。

空軍司令部進一步表示，對於所屬幹部輕忽法紀，以身試法行徑，深表痛心遺憾，本部將持續強化營規管理及軍（法）紀宣教，以杜絕類案再生。