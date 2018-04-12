松指部男軍官偷拍女士官 空軍記過調職

2018-04-12 10:02 中央社 台北12日電



國防部空軍司令部今天表示，松山指揮部一名陳姓上尉在女性同仁寢室裝設針孔攝影機，依規定召開懲評會後，分別記大過2次、記過2次，並調離現職及列入汰除對象。

蘋果日報報導，空軍松山指揮部一名陳姓上尉因愛慕女士官，多次潛入士官寢室並裝設針孔攝影機。

空軍司令部發布新聞稿表示，經行政調查後，確實是陳姓上尉所為，依規定召開懲評會後，分別記大過2次、記過2次，並調離現職及列入汰除對象。

空軍指出，對於陳姓上尉以身試法的行徑，感到痛心遺憾，會持續強化營規管理及軍紀宣教，以杜絕類似情事再次發生。