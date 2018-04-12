蔡校閱艦隊兩岸較勁 國防部：國軍365天捍衛家園

2018-04-12 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統明天將前往蘇澳中正基地登艦，校閱海軍海軍艦隊要港防衛及海空聯合操演，被解讀是與中國大陸領導人南海校閱艦隊較勁。國防部發言人陳中吉上午在立法院表示，這項操演只有實兵，沒有實彈；而國軍一年365天每天捍衛家園、守護家人，軍事操演不會根據外在或有指標性因素實施。

陳中吉表示，中華民國是和平維護者，維繫區域穩定與中華民國安全，總統是三軍統帥，當然對於國軍官兵戰備演訓如何提升、確保國家安全，三軍統帥藉由這種方式校閱操演，除提升要港防衛及相關海空聯合操演情況下，也讓國人知道在安居樂業、享受和平自由同時，還有國軍在捍衛家園，讓國人知道有國軍存在，大家可以安心，所以這是測試的其中一系列，未來也會有相關測試活動，主要是讓國人安心。

有媒體提到明天的操演是否會有實彈試射，陳中吉澄清說，明天是實兵但沒有實彈，至於相關操演兵力，明天媒體邀訪過程中才會說明。

針對這項操演是否為對應共軍大規模海上校閱，兩岸是否有較勁意味？陳中吉說，一年365天，每天都是國軍捍衛家園、守護家人的日子，所以這些操演不會根據外在、針對有指標性的或其他因素而實施，國軍捍衛國家安全，全年無休堅守崗位。