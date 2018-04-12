軍演只是演樣子？當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

習近平在海南博鰲論壇演講後，據了解，可能今天就會在南海登艦，檢閱已展開龐大規模演習包括航母遼寧艦在內的四十艘海軍部隊，而剛好我國總統蔡英文周五又將校閱海軍的不對稱戰力，兩軍針鋒相對意味濃厚。這次等於是互別苗頭的兩岸軍演與校閱，很可能是歷史的首次。

2017年，光華六號飛彈快艇在濟陽級巡防艦發射干擾絲的掩護下航行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1979年中美斷交 「中美聯合軍演」廢止

長年以來，兩岸關係的波濤一直左右著每位總統是否視導各項軍事演習的判斷。

1979年1月間，中國與美國關係出現轉折，美國與中華人民共和國建交而與中華民國斷交，因此每年舉行的聯合軍演隨著《中美共同防禦條約》的廢止而終止。為因應此情況，中華民國國軍於同年8月首次單獨進行全國性作戰演習，代號為「漢陽演習」。

漢陽演習從攻擊轉防衛 再更名漢光演習

1981年，陸軍總司令郝柏村上將接替海軍出身的宋長志上將就任參謀總長後，開始擴大漢陽演習內容，並將形態從攻擊調整為防衛。1984年新型態的中華民國軍事演習上陣，其代號從「漢陽演習」更名為「漢光演習」。而內容則從原本的「攻擊師對抗」性質改為「全國性實兵防衛作戰演習」，成為國軍作戰層次最高、演習戰情最複雜、規模最大的三軍聯合攻防作戰系列演習。

李登輝上任 總統頻繁視導軍演時代來臨

1988年時任國民黨主席及中華民國總統的蔣經國逝世，李登輝以副總統身份繼任總統，但當時國際情勢動盪不安，1989年又相繼發生天安門事件、柏林圍牆倒塌等重大政治事件，也可能危及亞洲穩定局勢，甚至影響台灣。因此李登輝在同年5月進行上任後參加國軍「長泰二號」實兵演習。

1991年則是實施陸軍「長城十三號」實兵對抗操演，是當時首度舉行的一項大規模裝甲部隊的對抗演習。李登輝前往對抗兩軍的指揮所，實地瞭解實兵推演狀況。

當年發生蘇聯解體，民主浪潮席捲全世界，為更穩固台海情勢，我國同年7月則進行名為「自強七號」的海上戰備操演，展現海軍官兵一年來精實戰備訓練的成果總驗收。

1997年，時任總統的李登輝先生擔任漢光演習的大閱官。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李登輝訪美前 大動作親臨視導三次演習

1994年，美國國會修正通過「1994年移民國及技術修訂法案」附屬條款，允許台灣總統及高級官員訪美，李登輝也藉此機會申請1995年6月返回母校康乃爾大學演講，不過回去之前，李大動作連續親臨視導三次性質類似的反滲透、反突擊、反空降演習，並不厭其煩地強調「可以百年沒戰爭，不可一日無戰備。」與中共當局政治宣示意味性濃厚。

兩岸陷入「台海危機」 中美局勢也緊張

不僅如此，李登輝在母校演講主題為《民之所欲，長在我心》，當中以流利英語提及「中華民國」達四次，且指台灣已實現「主權在民」，挑大陸敏感神經，讓兩岸陷入「台海危機」，中美局勢也越趨緊張。

同年7月，中國對宜蘭外海發射6枚導彈，更多次派軍機、軍艦在台海周邊進行軍事操演；我方也不甘示弱，接連在台北淡水、桃園縣沿海、台中港等地進行軍演，防制中共武裝突擊特攻隊突襲上岸，美國也派出兩個航母戰鬥群到台灣附近海域演習備戰。

扁因中美軍機擦撞 取消漢光演習釋善意

2003年，時任總統的陳水扁巡視金防部獅山砲陣地，坐在野戰小板凳召開記者會 。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不過自危機解除後，中美兩國關係也逐漸回暖，1997年江澤民訪美，這是六四天安門事件以來中國領導人首次訪問美國。不過到2001年中美又發生撞機事件，雙方就事件責任僵持不下，更演變成為了一場外交危機。此時台灣首度政黨輪替，為避免國際情勢惡化，時任總統的陳水扁取消漢光演習，似乎是向大陸釋出善意。

陳水扁指出，我國從事國防武力建設，主要在構建自我防衛所需的基本戰力，以確保國人擁有免於恐懼、免受威脅的生存空間，我國絕無意與中共從事軍備競賽，但天下絕無廉價的國防，唯有擁有適切的嚇阻戰力，敵人才不會輕忽我們的實力。

陳水扁八年任期裡 取消了兩次漢光演習

2002年，世界台灣同鄉會第二十九屆年會在日本東京舉行，陳水扁透過視訊會議發言提出「一邊一國論」，強調台灣有別於中國之外的獨立性，再度惹惱大陸當局。同年5月，陳水扁出席國軍「漢光十八號演習」，更首次進行天弓和鷹式防空飛彈攔截標靶的實彈射擊驗證。

2003年，時任總統的陳水扁和游錫堃院長觀看漢光演習，看到精彩處，兩人忍不住拍手叫好。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2003年的「萬安廿六號」反恐演練，則第一次以反制恐攻為主題；並且，是由地方政府主導的操演，以驗證相關法令與應變機制的適切性。2004年因兩岸關係緊張，陳水扁再度取消漢光演習，而他八年任期原應有八次漢光演習，卻被扁總共取消了兩次，卸任前的2007年漢光23號演習反空機降作戰實兵操演，陳水扁也因不明原因缺席。

扁首開先例 邀媒體乘潛艦參觀內部艙間

不過他也首開先例，邀請媒體乘潛艦，視導了濃縮版的海空聯合反潛對抗操演，並參觀海虎潛艦內部艙間。2005年和2006年的演習則照常進行，到了2007年又三度取消軍演，沒有任何公開的特殊原因。

馬英九為了ECFA 將漢光演習頻率拉長？

2008年，總統馬英九到屏東三軍聯訓基地，身穿防彈衣、頭戴鋼盔，視導海軍陸戰隊主導的三軍聯合軍演。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2008年藍綠再度政黨輪替，馬英九上任後有別於前幾任元首，首度穿上防彈背心，頭頂鋼盔出席軍演，外界認為雖然馬政府和對岸關係良好，對於台海維安仍嚴陣以待。不過隔年，馬政府宣布漢光演習的頻率從過去的一年一次改為一年半舉行一次。

為什麼要這樣改？軍方宣布最初的理由包括節能減碳、部隊過於勞累、來不及驗證兵推缺失等。由時間序來看，2009年兩岸積極討論ECFA，並於2010年完成簽署，而2010年漢光演習旋即恢復成一年一次，其間不無巧合，但官方始終否認演習頻率調整與兩岸關係有關。

日本將釣魚台國有化 漢光演習擴大規模

2012年，日本擬將釣魚台「國有化」，引起國際關注，馬英九發表聲明譴責，日本是違反國際法竊占釣魚台，另率部會首長、立委及媒體視察彭佳嶼，宣示我對釣魚台主權。2014年國防部漢光卅號演習更是擴大規模，參演船艦將20艘，P-3反潛機也首度亮相，不管是操演規模，或總統親校艦隊，均屬多年來首見。

2014年9月17日，馬英九總統搭乘「左營」號驅逐艦（DDG1803），校閱艦艇海上分列式。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡的首個漢光演習 封雪隧防共軍攻首都

2016年，總統蔡英文上任後8月隨即實施國軍漢光卅二號演習的實兵驗證科目，除南下恆春視導演習外，軍方也將首度徵召民間人才從事資訊戰，更首度演練封堵雪山隧道，防止共軍登陸後直驅首都，這次演習也首度將空勤總隊的直升機納入演習兵力。

漢光演習進行到第4天，在三軍聯訓基地國軍投入各式機、艦、戰車、火砲143件，發射彈藥近8000發，阿帕契直升機也在媒體前實彈射擊。蔡英文身穿迷彩防彈背心，頭戴迷彩鋼盔校閱並致詞說，她首度以三軍統帥身分參與演習，現在國軍就站在「攻擊發起線」上，請大家跟她一起往前衝。

2016年，蔡英文身穿迷彩防彈背心，頭戴迷彩鋼盔校閱並致詞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡這次登艦 跟中共軍機頻繞台有關嗎？

蔡英文本周五將校閱海軍的不對稱戰力，以配備雄三超音速反艦飛彈的沱江級及錦江級巡邏艦為主體，模擬雄三在中共解放軍犯台時的「重層嚇阻」戰力。國民黨立委馬文君認為，可能與最近中共軍機頻頻繞台或是飛越我航空識別區有關，蔡總統選在此時校閱海軍，有宣示主權意味。民進黨立委邱志偉則澄清，蔡視察是早就安排的行程，外界不需過度聯想。