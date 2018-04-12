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觀察站／中美博弈 蔡總統出手尋著力點

2018-04-12 00:24聯合報 本報記者林敬殷

中美近來動作頻頻，先是貿易戰，南海又有軍演角力。左為中共總書記習近平，右為美國總...
中美近來動作頻頻，先是貿易戰，南海又有軍演角力。左為中共總書記習近平，右為美國總統川普。 路透
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中美近來動作頻頻，先是貿易戰，南海又有軍演角力，台灣置於兩強之間，誠如蔡英文總統之前專訪所言「我們也是棋手」，明天是蔡總統上任以來，首次以三軍統帥身分登上海軍艦艇視導海軍操演，無疑是在中美的博弈賽局中，試圖尋找著力點。

過去這段期間，從朝鮮半島的北韓核武危機，到中國持續在黃海、東海乃至於台海、南海區域，頻繁的軍事作為，都造成區域穩定情勢的衝擊，引發周邊國家安全上的疑慮與緊張，以美國為首的周邊國家，包括日本和韓國都展現出相應的態度，日本成立陸戰隊，韓國也有海空軍操演，而台灣呢？

蔡總統競選期間及上任後，一再以維持現狀作為處理兩岸關係的基本立場，然而，從去年起，國際局勢從美國新總統川普，到下半年的中國大陸政局的變化，綠營人士一再以現狀已經改變，要求蔡總統不用再謹守維持現狀。而大陸對台動作更大如M503航路啟用、對台措施31條，藍營藉機嘲諷說，這就是沒有九二共識的關係。無論是持哪一種論點，國際乃至於東亞情勢的變化，台灣必須有所因應。

民進黨政府上任以來，更新國軍裝備，推動國防自主，這一次的海軍戰備操演，則是從裝備提升後進入戰備的演練，藉著此次大陸解放軍操演期間，以海軍戰備操演測考為名，一方面針對中國大陸近年來頻頻在東亞區域軍事行為的一種回應，另一方面也是回應國際社會及美國等周邊國家，台灣對於區域情勢快速變化的立場和態度，展現我自主防衛的決心。

換言之，蔡總統一方面以實測國家安全防衛的整備狀況，另一方面也向國際社會釋放訊息，若單純以兩岸關係觀之，恐怕窄化了台灣的國際戰略空間，錯估國際情勢，而蔡總統的這一手，在日前的專訪時早已露出端倪，唯有先強化自我，才有籌碼參與棋局。

海軍南海解放軍M503蔡英文

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