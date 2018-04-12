「因應區域情勢」 府：蔡視導非衝著大陸

2018-04-12 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡總統視導行程與對岸演訓時間重疊，引發外界諸多聯想。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸解放軍在南海進行軍演，據謂大陸國家主席習近平將親臨校閱，正巧和蔡英文總統明天前往海軍蘇澳基地，進行國軍「要港防衛與快速應變能力測考」視導行程撞期，引發外界諸多聯想，甚至被解讀為與習近平針鋒相對？府方高層表示，非對應性的作為，也不是衝著習近平。

不過，知情人士指出，如果要說有針對性，是針對過去這段時間以來，東亞地區的區域情勢快速變遷，包括朝鮮半島、東海及南海，還有韓、日、台周邊國家，都和過去有所不同，基於台灣是區域一員有義務維持穩定和平的基本責任，有必要調整國防戰備整備的要求和能量，以因應未來各項緊急情勢的發生。

這位人士強調，此次的海軍戰備操演，不應從兩岸關係來解讀，而要從區域情勢變化來理解，再者，這不是單一的戰備操演，接下來會有一系列的操演；未來不排除在不事先通知的無預警狀況下進行操演，考驗國軍平日戰備整備是否到位。

國防部昨天以回應「近期媒體關切蔡總統出海看國軍操演，日期一變再變」表示，相關報導操演時間純屬臆測。國防部確實安排蔡總統海軍戰備視導的行程，演訓早已展開；無巧不巧，蔡總統前往視導的日期，與習近平校閱海上部隊日期其中一天撞期，但府方人士強調「無任何關聯性」。