蔡總統明登艦視導 與對岸演訓時間重疊

蔡英文總統將於13日登艦出海，視導海軍多艘一級艦擴大編隊操演。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統周五將校閱海軍的不對稱戰力，以配備雄三超音速反艦飛彈的沱江級及錦江級巡邏艦為主體，模擬雄三在中共解放軍犯台時的「重層嚇阻」戰力。據了解，海軍司令部昨天突然下令參與演訓的兵力提升到「六二特遣部隊」的戰力，包括海軍四型的一級艦均派出精銳船艦趕赴蘇澳軍港，並在今天清晨出港進行操演，蔡總統將登上紀德艦出海校閱，這也是海軍首次將六二特遣隊供蔡英文校閱。

國防部昨天宣布十三日蔡總統赴蘇澳港視導「國軍要港防衛與快速應變能力測考」，與對岸的演訓時間重疊。

海軍司令部原公告的「空層空域操演」，僅是以實兵、部分實彈方式展示不對稱戰力，操演時間也僅一個小時，無法展現海軍真實戰力，海軍司令部前日以副司令陳子鳳發文給漁業署，並以「對海（空）實彈射擊報告單」對外公告，將演習時間從昨日起到十六日止，每天上午九點三十分到十二點，在蘇澳外海執行戰機、船艦的武器實彈射擊，操演的規模、兵力與操演的時間，都比原規畫更大。

校閱「六二特遣部隊」

據透露，為展現海軍實戰的戰力，特別以作戰時才啟動的「六二特遣部隊」的作戰番號，納編海軍現有的一級作戰艦包括基隆艦與蘇澳艦等兩艘紀德級飛彈驅逐艦；鄭和艦與田單艦等兩艘成功級巡防艦；康定級巡防艦的承德艦；以及諾克斯級鳳陽艦、與汾陽艦。

模擬攻擊解放軍航母

在不對稱戰力展示上，有沱江級巡邏艦的沱江號、錦江級巡邏艦的資江艦、鄱江艦，兩者均配備雄三超音速反艦飛彈，模擬攻擊解放軍航母及主力戰艦。另為開闢安全航道，也納編永豐級獵雷艦的永豐號；永靖級獵雷艦的永安號及劍龍級潛艦海龍號，以確保航行安全。

所謂的「六二特遣部隊」的作戰番號是當年美軍協防台灣時，給予台灣海軍的編號，一旦發生戰爭，即以此編號與美軍共同作戰，此一編號一直沿用至今。