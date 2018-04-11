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儀隊宗主國防部發動員令 第二屆高中儀隊競賽展開

2018-04-11 22:17聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今天表示，該部與教育部共同主辦的「2018 儀起爭霸，第二屆全國高級中等學校儀隊競賽」，共計50所學校報名參加，將在本月中旬起展開初賽，預料競爭將比去年激烈，精采可期。

國防部說，對國軍而言，儀隊是國家重要慶典及國際禮儀的重要部隊，國內各校學生儀隊則傳承自國軍，由退伍儀隊官兵協助訓練，目前國內共有100餘所高中職校成立儀隊，雖然經過多年演變，學生儀隊表演型態，更顯青春活潑與朝氣，但是成立宗旨都與國軍儀隊一樣，以追求團結、榮耀以及力與美的目標而勤訓苦練，國防部透過辦理儀隊競賽來推廣全民國防，目的就是搭起國軍與青年學子的橋樑，透過全國性的表演平臺，讓全國的青年學子有機會將他們平日勤訓苦練的成果展現在國人面前，籲請國人為參賽學生加油，為國軍加油。

國防部表示，經研商，競賽援例區分北、中、南區3場初賽及決賽兩階段；北部初賽計15校報名，於4月14日(星期六)下午1300時，在桃園藝文廣場舉行；中部初賽計23校報名，於4月28日(星期六)上午0830時，在臺中市文心森林公園圓滿劇場舉行；南部初賽計12校報名，於4月21日(星期六)上午0900時，在高雄市文化中心圓形廣場舉行；決賽由初賽各場次前三名，計9校晉級競技，於7月7日(星期六)1400時，在臺北市國家兩廳院藝文廣場舉行。

國防部説，去年第一屆冠軍桃園市新興高中及其他優勝隊伍，均分別獲邀參加國慶日以及國軍93軍人節系列活動演出，為所屬學校帶來正面形象，所以今年各報名學校都做好充足準備，國防部也製播宣傳影片，剪輯各校積極投入訓練，加緊練習的影音畫面，預料競爭將比去年激烈。

國防部今天表示，該部與教育部共同主辦的「2018 儀起爭霸，第二屆全國高級中等學...
國防部今天表示，該部與教育部共同主辦的「2018 儀起爭霸，第二屆全國高級中等學校儀隊競賽」，共計50所學校報名參加，將在本月中旬起展開初賽，預料競爭將比去年激烈，精采可期。聯合報系資料照
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國軍國防部教育部

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