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蔡總統校閱海軍 知情人士：非針對習近平

2018-04-11 21:51中央社 台北11日電

國防部上午宣布，蔡總統以三軍統帥的身分，將於13日周五上午前往海軍蘇澳基地，進行...
國防部上午宣布，蔡總統以三軍統帥的身分，將於13日周五上午前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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總統蔡英文13日將前往海軍蘇澳基地視導，知情人士今天表示，有人認為這項演訓是針對中國領導人習近平將在海南島周邊的海上軍事校閱，但這種觀察是「明明白白的誤判情勢」。

國防部表示，蔡總統13日將前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。這也是蔡總統上任以來，首次登艦出海。

知情人士表示，過去這段期間，從朝鮮半島的北韓核武危機，到中國持續在黃海、東海乃至於台海、南海區域頻繁的軍事作為，都造成區域穩定情勢衝擊，引發周邊國家安全疑慮與緊張。

知情人士說，近來東亞安全情勢快速變遷，為確保國安，蔡總統除加速建置國家危機管理系統能量，國防上包括更新國軍裝備，推動大規模國防自主計畫，並指示國軍積極強化國軍戰備整備與緊急應變能力，以因應多變的區域安全情勢。

知情人士表示，蔡總統這次視導，就是實地測試國軍海空戰備與緊急應變的能力整備情形，未來也將系列安排相關訪視，實際測試國家安全防衛整備狀況。

部分人士指這項演訓是針對習近平將在海南島周邊海上軍事校閱而來；知情人士說，這顯然是把一切簡化為兩岸關係而導致的對國際、區域局勢的不知不覺，這種觀察窄化台灣國際戰略空間，更是「明明白白的誤判情勢」。

中國海南海事局官方網站10日發布訊息，指11日零時到13日午夜12時，中國海軍在南海進行3天軍事訓練。博鰲亞洲論壇8日到11日在海南省東部的博鰲舉行，有報導指習近平會藉出席博鰲論壇之機，登艦檢閱在南海演習的共軍主力戰艦。

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