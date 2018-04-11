影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



我國國軍形象近年來因虐狗、雄三飛彈誤射和集體吸毒等一系列事件一路下滑，但事實上，中華民國國軍形象在外國人的眼中可不輸人，甚至被認為是全球精銳軍隊之一，在9日更被常剪輯全球著名精銳軍隊影片製成MV的軍武youtuber「MILITARY CHANNEL」選上，並製成影片進行介紹。影片時間全長3分8秒，內容除呈現我國國軍訓練情形外，還展示我國重要軍事裝備現況和三軍特戰部隊的戰力。