國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



2016年一輛陸軍勇虎戰車在屏東三軍聯訓場域墜溪，造成4死1傷慘劇，車內通訊不良成為肇因之一。國軍決定全面為軍方現有戰、甲、砲車，更新車內通話與頭盔通話系統。聯合報系資料照 分享 facebook

2016年一輛陸軍勇虎戰車在屏東三軍聯訓場域墜溪，造成4死1傷慘劇，車內通訊不良成為肇因之一。國軍決定全面為軍方現有戰、甲、砲車，更新車內通話與頭盔通話系統。不過陸軍首批採委由中科院研發承製的1611套含海軍陸戰隊、憲兵所需的車內通話系統，每套單價高達65萬餘元，被認為價格過高，立法院因此凍結1/2預算。陸軍解釋，新式戰甲砲車車內通話系統，不但頭盔能防彈，且強化防水、抗鹽霧、強化頭盔導線耐用度，還能錄音及簡易測試儀表，構型也採模組化設計，呼籲朝野立委支持這項預算。

由於戰甲砲車車內通話系統缺裝，不少官兵持用私人手機或民間無線電對講機作為戰車之間的聯繫，慘案發生後，監察院曾糾正在案。

立法院質疑，陸軍司令部甫於97年至104年籌補新式戰砲甲車車內通話系統1630套5億7092萬1000元，使用至今僅2年餘，現以缺裝補充案採購1267套8億3327萬8000元，單價過高，顯見新式戰甲砲車車內通話系統建案作業草率，有浪費公帑之虞。因此在陸軍於預算案第5目「一般裝備」項下「一般通電裝備」辦理「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」所需業務費預算編列1億3049萬3000元中，凍結1/2。

但陸軍司令部表示，陸軍車內通話系統於97-104年建案籌補1630套，仍缺裝1267套，而陸軍遭監察院糾正舊式通話系統使用已近40年，效能欠佳，所以併案將海軍陸戰隊與憲兵需求計344套納入規劃，籌購新式車內通話系統1611套，以確保戰備任務遂行及所屬戰甲砲車人員安全。

陸軍說，前案是在97年建案，歷經10年通貨膨脹，且此次將先前系統缺點改進優化規格，如強化防水、抗鹽霧、強化頭盔導線耐用度、錄音及簡易測試儀表，構型也採模組化設計，便於戰場緊急搶修。

陸軍強調，考量頭盔構型一致，通信頭盔外盔防彈係數須提升到可防9公厘手槍彈等級，中科院已同意配合辦理。而依部隊使用經驗，裝備常見問題如耳罩易破損、膠質部分抗去係數過低、通信頭盔導線材質脆化斷裂等問題，將提升裝備耐用度納入委製協議書測試規格規範。中科院目前正在評估將過去採購的舊系統一併性能提升的可行性，以達到系統相容互通目標。