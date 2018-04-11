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海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35聯合報 記者洪哲政╱即時報導

我國海軍敦睦艦隊訪問尼加拉瓜，海軍司令黃龧光現身督軍，艦隊10日派遣12名陸戰隊...
我國海軍敦睦艦隊訪問尼加拉瓜，海軍司令黃龧光現身督軍，艦隊10日派遣12名陸戰隊員與一艘快艇，參與尼加拉瓜海軍距太平洋岸6.5海里處海域舉行的緝毒演習。圖／擷取自el19數位新聞網
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我國海軍敦睦艦隊訪問尼加拉瓜，海軍司令黃龧光現身督軍，艦隊10日派遣12名陸戰隊員與一艘快艇，參與尼加拉瓜海軍距太平洋岸6.5海里處海域舉行的緝毒演習。資深媒體人郭篤為今天透過臉書表示，這是海軍司令破紀錄親率敦睦艦隊訪問中美洲與加勒比海以來，另一個第一。

尼國新聞網站el19報導，台灣海軍敦睦艦隊參加這項反毒操演，作為經驗交流的一部分，演習中尼國陸軍動員2個海岸警衛隊和4艘快艇。台灣海軍則有12名官兵和一艘快艇參演。

郭篤為今透過臉書以「敦睦艦隊訪尼代價不斐」為題發文表示，中華民國海軍敦睦艦隊10日派出一艘快艇和12名成員，參加尼加拉瓜海軍距太平洋岸6.5海里處海域舉行的緝毒演習，這是海軍總司令破紀錄親率敦睦艦隊訪問中美洲與加勒比海以來，另一個第一。

他表示，天下沒有永遠的朋友，更沒有免費出海的旅遊套餐。敦睦艦隊啟到訪前一個月，尼加拉瓜國防部長應邀訪台，而他的秘密訪台還是由奧特嘉的愛人、副總統羅薩里佑同志在他滿載而歸多日後才公開宣佈。

郭篤為說，中華民國大使吳進木早在2月21日和3月8日分別向尼加拉瓜軍隊和警察各捐贈60萬美元〈1,752萬元新台幣〉治裝費，總數120萬美元〈3,480萬元新台幣〉。跑一趟除了招待來回機票和旅遊外，附帶效益也發揮到最大化。

2017年12月19日，台灣向尼加拉瓜教育部捐贈196萬美元〈5,684萬元新台幣〉學童營養午餐資金；同月16日，也向小農基金捐獻了146萬美元〈4,263萬元新台幣〉。

郭篤為說，短短不到4個月，吳進木成了聖誕老人。台灣為穩住邦交樂捐了1億3千427萬新台幣，這還不包括小額的消防隊防火衣在內。萬里尋親絕不能缺伴手禮，尤其是近年來被南太平洋冒出的新親戚給比了下去的遠親，禮輕情意重這說詞在拉丁美洲早已不流行了。

海軍尼加拉瓜演習

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