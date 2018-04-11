觀察站／國防智庫 擔得起軍購新模式任務？

2018-04-11 00:56 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



國防部前部長馮世寬（右）將擔任國防安全研究院董事長。 圖／取自總統府網站 分享 facebook 國防部編列預算一億兩千多萬元，成立「國防安全研究院」，研究領域橫跨國安決策、國防產業、中共局勢、非傳統安全、網路資安、科技戰等，可說將蔡總統曾提及的廣義國安領域，全部涵括在內。聲勢確實浩浩蕩蕩，但能否展開實質成果，仍有待時間檢驗。

數年前，國防部成立「戰研中心」，原本規畫要逐步發展為正式智庫。但蔡政府改弦易轍，另外成立一個新智庫，而且研究領域與規模，遠大於國防部過去的打算。

國防安全研究院籌備時，是比照日本「防衛研究所」、「防衛研究中心」，以及韓國「國防政策研究中心」（ＫＩＤＡ）。但上述單位的領導成員，多半是擁有一定學術地位的退伍軍人，基本上，仍屬軍方的智庫與白手套。但從我方國防安全研究院的陣容來看，部分研究領域已遠超國防部所轄。

另外，如遠景、亞太和平等具備官方色彩的基金會，雖然肩負政府「白手套」角色，但主事者仍是學者，或是已退休政治人物。但這次國防安全研究院的董事名單，無不是現任國安團隊高官，官方色彩較前述單位較為濃厚，未來如果政黨輪替，所有董事就要全部換人，這些因素都難免影響，外界對其學術地位的觀感，以及政策能否順利延續。

不過，國防安全研究院畢竟是國防智庫的新嘗試，而且由政府主導，若是能夠運用得宜，對於我國國防相關事務的向外拓展，仍可能扮演一定的功能。如美國以商售方式協助我自製潛艦，相關接洽和研究事務，是否可能經由此基金會處理，甚至建立一種新模式，值得觀察。