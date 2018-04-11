國防部成立智庫 馮世寬扛起來

蔡英文總統（左）昨頒授即將接任國防安全研究院董事長、國防部前部長馮世寬（中）一等景星勳章。馮世寬也當場宣布國防安全研究院的人事。 圖／取自總統府網站 分享 facebook 國防部今年度編列一億兩千萬預算，成立智庫「國防安全研究院」，由已卸任的國防部長馮世寬擔任董事長。蔡總統說，這個智庫領導人只有馮世寬有辦法扛起來；馮世寬則是宣布，研究院執行長將由現任陸委會副主委林正義轉任。

蔡總統昨頒授一等景星勳章給馮世寬，她說與馮世寬有革命情感，一起推動很多國防事務改革，像是啟動國艦國造、國機國造的國防自主重要計畫，完成防衛固守、重層嚇阻的軍事戰略，作為建軍備戰的指導原則；蔡總統並讚揚馮世寬，贏得許多基層官兵與「鄉民」的認同，大家至今仍懷念「一百分的大鵬部長」。

蔡總統說，現在有另一項重要任務，就是即將成立的國防安全研究院，這是研究國防戰略的智庫，需要有實務經驗、熟悉區域情勢的領導者，馮世寬是不二人選，「只有馮前部長扛得起來」。期許國防安全研究院在馮世寬帶領下，成為國際上重要的國防智庫，為區域的安全以及和平貢獻台灣的智慧。

馮世寬表示，他向蔡總統保證，一定在林正義協助下，把國防安全研究院帶到一個最國際化、最有效率的、最能夠受到政府重視的智庫。當時，林正義是以陸委會副主委身分在場觀禮，卻因馮世寬這段話提前曝光，陸委會發言人邱垂正事後證實這項人事異動。

馮世寬並透露，最讓他感觸的是，蔡總統的國防自主政策，「我比一般人要更了解總統承受國內外的壓力」。

國防安全研究院的設立目的，包括增進國防政策與安全戰略研究，提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作，促進國際戰略溝通與對話。

國防安全研究院將設八名董事，包括三位軍方現職官員，以及國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正、國安局副局長柯承亨、國策顧問江春男。

執行長林正義下有三位副執行長，首席由國關中心研究員李瓊莉擔任，另兩位副執行長，一位偏向科技產業，以及一位退伍中將負責行政。