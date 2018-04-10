國防自主 總統：中科院募新血能量大增

2018-04-10 23:02 中央社 台北10日電



總統蔡英文接受專訪時表示，國防自主一步步在做，中科院一次招募2000位年輕工程師，研發能量大幅擴增；當展現決心發展國防自主，其他國家看到時，「會比較有意願協助」。

美國國務院日前公告台灣潛艦國造的行銷核准證，總統府表示，將有助於區域安全穩定，國防部也感謝美國政府重視台灣國防安全，提供適足的防衛需求。

蔡總統8日接受年代新聞「新聞面對面」專訪，節目內容於9日與10日晚間播出。蔡總統指出，台灣須強化國防，這不是說一定會發生戰爭或武力衝突，而是須讓自己的防衛體系健全；當防衛體系健全，「才能夠嚇阻你的潛在的敵人把武力當作一種選項」，這些是政府要做的事。

她說，這兩年政府展現決心走向國防自主，政府投入資源，盡全力發展各種能量，對很多有能力幫助台灣或願意幫助的人來講，都會強化他們的意願。

蔡總統說，國防自主一步一步在做，前陣子中科院一次招募2000位年輕工程師，能量大幅擴增，中科院不容小覷，研發能力其實滿強的，中科院的研發能力越強，外面要幫助台灣的意願會更強。

總統說，不管是軍售、軍購或是國防的加強，取決於「政府有沒有決心做」，政府有決心發展國防自主，有決心投入必要的資源，其他國家看到決心時，「你所需要的協助，就會比較有人有意願來協助」。