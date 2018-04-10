台灣被視為棋子？ 蔡總統：我們自己也是棋手

2018-04-10 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

在詭譎複雜的美中關係，甚至是東亞區域情勢中，台灣始終被視為一個棋子，蔡英文總統接受媒體專訪時表示，前一陣子她被一大堆國外年輕人問到時，她都說，不要小看台灣，台灣的國防的實力有相當的實力，很多人說我們是別人的棋子，不要忘了，「我們自己也是棋手，我就順勢操作。」

蔡總統說，我們面臨的外部的情勢是越來越複雜，而且它的變動性越來越大，所以它對國安團隊其實是一個很嚴酷的考驗，也就是說，如何在把基本面做好的同時，對於變動中的情勢的掌握，跟在整個變動中的情勢，你怎麼樣去做順勢操作。

「為什麼講順勢？」蔡總統說，台灣這個國家的這個規模跟這個實力，要做逆勢操作幾乎是不可能，那我們必須要掌握這個情勢做順勢的操作，另外是說，我們也要去找出來我們的利害相關者，「跟利害相關者的選擇，在對的時間合作、協力」，那這個都是政治外交裡面非常重要的功夫，那我們也必須去強化我們自己的國防，並不是說一定會發生戰爭或者是武力衝突，但是任何一個國家都會讓自己的防衛體系能夠健全，才能夠嚇阻你的潛在的敵人，把武力當作一種選項，所以這些都是我們要去做的事情。

自我防衛中的兵力問題，也就是徵兵或募兵的問題，蔡總統說，好的募兵制，它不必然會比單純的徵兵制差。募兵制至少服役三年，還可以再延續，所以軍人可以被有效的而且是充足的訓練，在比較長久的時間的服役，比較會有經驗。

蔡總統說，如果說我們所有的人都要去當兵，那我們每一年的這個役男都要花一年的時間在軍隊裡面，那我們社會所需要的人力的資源一定會緊縮，那我們現在在這個人口結構上，我們社會的人力資源本來就比較吃緊。

蔡總統強調，她並不表示說募兵制一定好，好的募兵制，一定會比這個單純的徵兵制好，希望持續的改善募兵制，讓它變成是好的募兵制，等到好的募兵制到位以後，我們再來檢驗，如果說這個國家的兵力還是不夠的話，就要去檢討怎麼樣的組成才是一個足夠的，它的人數跟它的結構，跟你的戰略的關係。我們先把募兵制做好，做好了以後，做成好的募兵制以後，我們再隨時再來檢討這些問題。

蔡總統不否認，在兵的階層，沒有兵源不足，倒是在軍官的階層要比較要加速去補足。

對於外界以年改不利募兵，蔡總統說，年改對於是有利於募兵，而不是不利於募兵，因為年改的對於現役軍人的退休方案比現在好很多，所以反而是因為有年改，所以募兵會更順暢。