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陸軍工兵群演練反制暴民 刮刀式蛇籠與捕捉網上陣

2018-04-10 19:20聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍54工兵群日前實施反制暴民演練，悍馬車快速布放刮刀式蛇籠，配合單兵持用捕捉網，模擬逮捕入侵人員。

陸軍司令部臉書粉絲專頁指出，54工兵群因應清明連續假期，日前實施火警及暴民入侵等狀況演練，使官兵在發現火災後，能立即判別火災類型及評估應對方式，以利後續處置作為。

粉絲專頁同時披露，工兵群並演練暴民入侵狀況後，待命班人員隨即啓動應變措施，以應變部隊拘束暴民行動區域外，並運用捕捉網順利逮捕入侵人員，有效強化營區防護演練實效。

陸軍54工兵群日前實施反制暴民演練，悍馬車快速布放刮刀式蛇籠。圖/陸軍司令部臉書...
陸軍54工兵群日前實施反制暴民演練，悍馬車快速布放刮刀式蛇籠。圖/陸軍司令部臉書粉絲專頁
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陸軍54工兵群日前實施反制暴民演練，單兵持用捕捉網，模擬逮捕入侵人員。圖/陸軍司...
陸軍54工兵群日前實施反制暴民演練，單兵持用捕捉網，模擬逮捕入侵人員。圖/陸軍司令部臉書粉絲專頁
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