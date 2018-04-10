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獨／盼尋失聯6人 墜海黑鷹機骸14日打撈

獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34聯合報 記者羅紹平╱即時報導

空勤總隊委託銓日儀海測公司打撈蘭嶼墜海黑鷹直升機，經今天行政院飛安會召開協調會議，確定近日將進行機體吊掛作業，已知銓日儀將雇用大型平台作業船明天下午3點之後，從高雄港出海前往蘭嶼，預計本月14日前後將沈沒於海底的編號NA-706黑鷹直升機吊上岸，因機上可能會有機組人員遺骸，台東地檢署承辦檢察官將待飛安會通知，擇期搭乘海巡署巡邏艇前往蘭嶼，一旦機體吊上岸，若機上有罹難人員遺骸，可就地相驗。

今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在蘭嶼 西南方約兩海里處墜海，機上正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏及蘭嶼鄉病患張榮明、張妻黃英蘭6人至今失聯。

今年2月26日有蘭嶼鄉民在野銀部落海灘尋獲黑鷹艙頂液壓艙蓋板，同月28日綠島漁民在綠島外海發現破碎的機艙艙門，另空勤總隊委託銓日儀海測公司的寶位麗絲號打撈船，進行水下定位與辨識攝影，也確認黑鷹直升機沈沒蘭嶼西南方約兩海里處，深約1000公尺海底。

據透露，銓日儀已利用水下無人載具（ROV）將NA-706黑鷹直升機機體定位，並利用纜線綑綁，只要有大型平台作業船就可進行吊掛，將失事機體殘骸打撈上岸的機率高，至於機上人員在直升機重摔落海時，是否還在機艙內或被拋出機外，要等機體打撈上岸才能確認。

今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在...
今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在蘭嶼西南方約兩海里處墜海，同月28日在綠島外海發現疑似機艙艙門殘骸。記者羅紹平／翻攝
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今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在...
今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在蘭嶼西南方約兩海里處墜海，同月28日在綠島外海發現疑似機艙艙門殘骸。記者羅紹平／翻攝
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黑鷹直升機蘭嶼飛安

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