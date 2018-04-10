獨／14日打撈墜海黑鷹 若有罹難人員遺骸將就地相驗

2018-04-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



空勤總隊委託銓日儀海測公司打撈蘭嶼墜海黑鷹直升機，經今天行政院飛安會召開協調會議，確定近日將進行機體吊掛作業，已知銓日儀將雇用大型平台作業船明天下午3點之後，從高雄港出海前往蘭嶼，預計本月14日前後將沈沒於海底的編號NA-706黑鷹直升機吊上岸，因機上可能會有機組人員遺骸，台東地檢署承辦檢察官將待飛安會通知，擇期搭乘海巡署巡邏艇前往蘭嶼，一旦機體吊上岸，若機上有罹難人員遺骸，可就地相驗。

今年2月5日深夜前往蘭嶼後送病患到台灣就醫，空勤編號NA-706黑鷹直升機意外在蘭嶼 西南方約兩海里處墜海，機上正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏及蘭嶼鄉病患張榮明、張妻黃英蘭6人至今失聯。

今年2月26日有蘭嶼鄉民在野銀部落海灘尋獲黑鷹艙頂液壓艙蓋板，同月28日綠島漁民在綠島外海發現破碎的機艙艙門，另空勤總隊委託銓日儀海測公司的寶位麗絲號打撈船，進行水下定位與辨識攝影，也確認黑鷹直升機沈沒蘭嶼西南方約兩海里處，深約1000公尺海底。