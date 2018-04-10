授勳馮世寬 蔡英文：鄉民懷念100分的大鵬部長

2018-04-10 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今早頒授前國防部長馮世寬「一等景星勳章」，表彰他對國家的付出與奉獻，並期勉他能帶領「國防安全研究院」推動國防與軍事研究。蔡總統致詞時還提及，許多官兵捨不得馮前部長離開，甚至在網路上，也有很多「鄉民」都在懷念100分的「大鵬部長」。

蔡總統表示，馮世寬是她任命的第一位國防部長，彼此有很深的革命情感，許多國防事務的改革，都是他們一起從頭開始推動。在馮任內，國軍啟動了「國艦國造」、「國機國造」等國防自主的重要計畫；完成以「防衛固守，重層嚇阻」為建軍備戰指導原則的軍事戰略；也新成立資通電軍，以強化台灣網路作戰的能力。

在照顧基層官兵方面，蔡總統指出，推動國軍裝備更新、待遇提升、營舍整建等工作。這兩年的九三軍人節，國防部還推出國軍穿軍服上街的活動，讓許多官兵很難忘，並更以自己的職業為榮。細數這些事蹟，我們真的做了許多事，現在國軍形象與士氣都持續在提升，相信這是馮世寬長最大的成就。

蔡總統說，她知道有許多官兵捨不得馮前部長離開，甚至在網路上，也有很多「鄉民」都在懷念100分的「大鵬部長」。但馮世寬現在還有另外一項重要的任務，她也認為，現階段只有馮前部長有辦法扛起來，那就是即將成立的「國防安全研究院」。

蔡總統指出，這是一個研究國防戰略的智庫，需要一個具有國防實務經驗，也熟悉區域情勢的領導者，而馮世寬，就是不二人選。

蔡總統表示，馮世寬接下來將擔任「國防安全研究院」的董事長，負責推動國防及軍事研究，並依照周邊情勢，形塑台灣所需要的戰略。這個智庫，也將致力於台灣跟其他國家在國防軍事領域的對話和交流。同時，也為國家培養新一代國防安全事務的人才。