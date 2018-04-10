海軍敦睦艦隊到訪尼加拉瓜 海軍司令現身督軍

2018-04-10 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍敦睦艦隊日前航抵尼加拉瓜進行訪問，根據當地媒體披露，海軍司令黃曙光也隨行督軍，進行親善訪問。

根據尼國el19網站9日的報導，由台灣海軍官兵800人，由磐石、班超與昆明軍艦組成的敦睦艦隊，將在尼國停留3天。

報導指出，該艦隊由高嘉濱海軍領隊。不過，媒體所攝相片披露，黃曙光也隨行。

報導指出，這是是台灣海軍第六次來到尼加拉瓜。而敦睦艦隊已陸續訪問馬紹爾群島、薩爾瓦多，後續得將繼續前往洪都拉斯、瓜地馬拉和多明尼加共和國。