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校歌「『黨』旗飛舞」不改 陸官：校務會議全數支持

2018-04-10 10:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

鑑於政治大學透過校務會議修改校歌，民進黨立委劉世芳要求陸軍官校也應修訂校歌，將「『黨』旗飛舞」加以修訂，並據此凍結陸軍司令部「一般建築及設備」項下「設備及投資」預算凍結100萬元。

陸軍司令部表示，陸官經過上半年的校務會議、學務會議三度表決，過程中無任一票同意修改校歌，全數決議維持原校歌歌詞。陸軍司令部強調，陸軍官校校歌修正涉及著作權法，應允尊重原著創作精神。而陸官向以尊重史實，對軍事史料負有維護及傳承之責，此即精神戰力之泉源，也為必守之信念。

陸軍司令部表示，陸軍官校於106年6月29日上半年校務會議，由大學部提案「校歌修改議題」，經研討表決以不同意修改28票、同意修改零票、無意見3票，共計31票，決議維持原校歌歌詞。

陸軍司令部說，因應立法院106年10月25日臨時提案，陸軍官校於11月14日先行召開學務會議實施研討，經各教職員、各處室、學指部及各年級學生代表等17名學務委員表決結果，以不同意修改17票、同意修改零票，決議維持原校歌歌詞，並納入106年下半年校務會議交付程序審議。

陸軍司令部表示，陸軍官校進一步依大學法規範，於106年12月12日召開下半年校務會議，由校長陳少將主持，參加人員計教育長、政戰主任、大學部主任、各處處長、系主任、老師代表、教官代表、聘雇人員代表及各年級學生代表等40名校務委員，再次納案研討校歌修改議題，經表決以不同意修改40票，同意修改零票，決議維持原校歌歌詞。

陸軍司令部表示，借鑑政治大學校歌修訂歷程與經驗，自民國93年起，經過至少9次校務會議為期13年，始於106學年第195次校務會議，決議通過保留原校歌，並增訂新校歌歌詞，採新舊並陳方式傳唱校歌。立委建議，將責承陸軍官校於大學法規範下，審慎考量，並依實需納入每半年校務會議研討，持續推動。

陸軍司令部強調，陸軍官校校歌修正涉及著作權法，應允尊重原著創作精神。而陸官向以尊重史實，對軍事史料負有維護及傳承之責，此即精神戰力之泉源，也為必守之信念。

鑑於政治大學透過校務會議修改校歌，民進黨立委劉世芳要求陸軍官校也應修訂校歌，將「...
鑑於政治大學透過校務會議修改校歌，民進黨立委劉世芳要求陸軍官校也應修訂校歌，將「『黨』旗飛舞」加以修訂，並據此凍結陸軍司令部「一般建築及設備」項下「設備及投資」預算凍結100萬元。陸軍司令部表示，陸官經過上半年的校務會議、學務會議三度表決，過程中無任一票同意修改校歌，全數決議維持原校歌歌詞。聯合報系資料照
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陸軍民進黨立法院

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