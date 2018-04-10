美助台潛艦國造 美參議員：川普政府朝正確方向邁進

2018-04-10 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國將透過商售管道提供台灣潛艦國造「行銷核准證」，中國大陸外交部敦促美方停止售台武器；美國務院發言人9日重申美方基於「台灣關係法」對台軍售，聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）則指川普政府朝正確方向邁進。

克魯茲9日轉推一則相關新聞，並指美國兩黨長久以來因為與中國大陸的關係，對台灣軍事協助設限；克魯茲表示，他讚許川普政府朝正確方向邁出一步，以提升台灣的水下作戰能力。

中國大陸外交部發言人耿爽9日在例行記者會指出，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升實質關係，停止美台軍事聯繫和售台武器，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

記者詢問美國國務院，對於中方要求停止美台軍事聯繫和售台武器，美方有何回應，以及能否證實國務院將公告此商售案。

國務院一名發言人以背景說明方式回覆，受到法律限制，不評論特定的商業國防出口許可案，但廣泛而言，美國依據台灣關係法指導，及根據評估台灣防務所需，售台防務設備與服務，並按法律規定的程序進行。