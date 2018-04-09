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沖之鳥礁漁季 海巡署：護漁確保安全

2018-04-09 19:03中央社 屏東9日電

沖之鳥礁的漁季展開，漁民想知道能不能進入200浬內捕魚，海巡說「會在附近護漁」，屏東東港及琉球區漁會表示，漁民希望有護漁範圍做依據。

海巡署指出，為保障漁民於沖之鳥海域捕魚權益，已將此海域列為公海漁業巡護重點，護漁範圍將根據我國漁船作業分布，彈性調整巡護勤務，確保我國海洋權益及漁民作業安全。

民國105年4月26日，載有10人的屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在離沖之鳥礁160浬遭日本公務船攔查扣押，當晚繳交日方要求的新台幣176萬元罰款後，人船釋放，因日本主張沖之鳥是島嶼不是礁，享有200浬經濟海域。

「東聖吉16號」事件後，政府展開護漁措施，對於漁權爭議，去年12月第2屆台日海洋事務合作對話會議，雙方仍有歧見，外交部當時表示，雙方同意在維持作業安全及漁業資源養護原則下，持續對話漁船在附近海域作業議題。

琉球區漁會總幹事蔡寶興今天表示，沖之鳥礁海域的漁季展開，漁民問漁會能不能進入200海浬內作業，問海巡單位，回答是「會在附近護漁」，但要護到哪裡不給明確的答案，漁民希望能有確實的護漁範圍做依據，讓漁民能夠安心捕魚。

東港區漁會總幹事林漢丑說，每年4到7月是沖之鳥礁海域的漁季，台灣漁船包括屏東東港、小琉球、高雄及南方澳漁船前往捕魚的漁船約200艘，主要的漁穫是鬼頭刀和鯊魚，由於漁業署警告不要進入200浬、海巡護漁強度不明，多數漁船為了安全，多在200浬外作業。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，漁民出海作業所面臨的危險性相當高，建請中央持續護漁行動，保障漁民作業安全。

黃國榮說，有關沖之鳥礁海域的漁權爭議，縣府尊重外交部及台灣日本關係協會與日方的處理機制，希望能盡快達成共識，保障屏東縣漁民的作業權益。

漁民護漁沖之鳥

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