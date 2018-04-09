軍人年改 擬排入12日行政院會討論

2018-04-09 17:05 中央社 台北9日電



副總統陳建仁日前邀請民進黨立委討論軍人年改方案，傾向採服役滿20年，退休俸起支俸率55%，每增一年年資增加2個百分點的方案。知情人士今天表示，軍人年改預計排入12日的行政院會討論。

知情人士告訴中央社記者，本週行政院會預計討論軍人年改方案。待行政院會通過後，將送立法院審議。

行政院長賴清德先前表示，軍人年金改革樓地板新台幣3萬8990元共識較高；在施行期限部分，維持7月1日與公教同步實施。

兼任總統府國家年金改革委員會召集人的陳副總統3月底邀請部分民主進步黨籍立委討論軍人年改方案。根據行政院年金改革辦公室當時發布的會後新聞稿，陳建仁第3次邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員以及國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等人，針對前2次會議有關軍職人員退撫新制的退休俸起支俸率及年增率議題，以4項方案草案向與會人員說明，並聽取意見。

新聞稿指出，國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，會議聚焦於軍職人員退撫新制俸率的計算，政府考量的原則沒有改變，包含照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的原則。

會議最後，與會委員較傾向採服役滿20年，退休俸起支俸率55%，每增加一年年資增加2個百分點，最高採計35年一案（年增俸率及年資採計與現行規定相同），如此中低階軍士官將被優先照顧，也回應外界要求「不可瘦中下階軍士官而肥將級」的呼籲。

林萬億當時表示，將由國防部及退輔會再做細部精算及財務評估，並調整法案相關修正條文，行政院將儘速完成法制作業程序，提報行政院會議通過後，送請立法院審議。

另外，有關軍人年改樓地板的部分，林萬億3月初表示，軍人年金最低保障金額新台幣3萬8990元已獲綠委支持。