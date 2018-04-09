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美助我潛艦國造 專家：准許潛艦戰系整合輸出商售洽談

2018-04-09 10:34聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對國防部證實美國國務院公告我國潛艦國造的「行銷核准證」。台海安全中心主任梅復興...
針對國防部證實美國國務院公告我國潛艦國造的「行銷核准證」。台海安全中心主任梅復興今透過臉書披露，經查證，此案至少涉及兩家應我方邀標提供潛艦戰鬥系統技術的美國廠商。所謂戰鬥系統或戰系，就是在潛艦上整合了聲納等感測裝備與魚雷、飛彈等武器暨其射控的自動化系統總成。記者洪哲政／攝影
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針對國防部證實美國國務院公告我國潛艦國造的「行銷核准證」。台海安全中心主任梅復興今透過臉書披露，經查證，此案至少涉及兩家應我方邀標提供潛艦戰鬥系統技術的美國廠商。所謂戰鬥系統或戰系，就是在潛艦上整合了聲納等感測裝備與魚雷、飛彈等武器暨其射控的自動化系統總成。

梅復興說，嚴格來說，這次批准的「行銷核准證」(marketing license)是允許其中一家廠商與臺灣洽談（包括進行詳細技術性簡報）潛艦戰系的輸出，而另一家廠商則是透過「技術協助協議」（Technical Assistance Agreement/TAA）獲准對臺灣提供潛艦戰系的技術協助。兩家公司因競標策略不同，所以循輸出許可形式亦有迴異。

他說，無論如何，相關的出口許可已經被國務院以「跨部會審查」為藉口卡住近兩年之久，遠超過正常審查期程，過去通常在接受送件後約90-120天內就當回覆可否。國務院此次的動作終於結束了臺美雙方針對爭取美方提供潛艦國造案（IDS）戰鬥系統技術而延宕經年的政治拉鋸。

梅復興表示，由於美方對我潛艦國造案載臺技術部分始終持保留立場，一再制止美國廠商對我提供設計、技術、重要裝備/次系統或工程顧問等協助。而潛艦國造案在緊迫期程壓力下，為如期完成各階段的設計與規劃工作，我方（至少迄現階段為止）不得不放棄對美國可能提供技術協助我載臺設計與建造之期望。

梅復興表示，在此同時，經過多年的全球尋商努力，建造柴電潛艦所需之主要次系統，裝備與零組件基本上均已覓得商源，有些甚至還可由國內業界提供。當然，這些是否都是最理想的方案或整體性能/成本/品質最佳者，在台灣飽受中共打壓的極度困難國際環境下，恐怕很難擔保。但若說是否「堪用」或「能夠整合成在工程上可以接受的完整系統」，則目前看來應無太大問題。

但軍方綜合評估結果，認為戰鬥系統係是潛艦能否有效作戰之靈魂，且涉及戰術與整合美製武器，如：Mk 48魚雷、潛射魚叉飛彈等的複雜工程，恐非中科院（即便引進部分國外技術方案）可自行解決。更何況，根據澳洲的經驗，一旦戰鬥系統發生問題，屆時還是只有美方的協助最可靠，且與美國在水下作戰領域合作尚具超越純技術層面優劣的戰略意涵。是以，我方目前唯一仍高度寄望美國能在IDS案上予以支持的領域就是潛艦的戰鬥系統。

潛艦國務院

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