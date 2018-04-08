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陳香梅守護陳納德檔案 中研院有拷貝

2018-04-08 12:00中央社 台北8日電

美國飛虎將軍陳納德遺孀陳香梅生前悉心保留亡夫文物，中央研究院GIS專題中心幾年前曾派人到陳香梅的辦公室，進行數位化資料蒐集，取得包括陳納德與盟軍將領和美國政府書信往來等3687件檔案，為二戰歷史提供不同視角的史料。

陳香梅3月30日在美國華府寓所辭世，她是天主教徒，家人於美東時間4月7日為她舉行追思彌撒。

她於二戰期間，結識到中國擔任顧問的美國人陳納德。陳納德那時到中國協助發展空軍，還成立「美國志願大隊」，人稱飛虎隊，與日軍作戰。兩人戰後在上海結婚，而後定居華府。

陳香梅一生守護先夫的遺產志業，曾造訪她華府水門大廈閣樓辦公室的前空軍官校校長田在勱告訴中央社記者說，他看過一幅一人高、寬約4公尺的巨幅油畫，是中華民國空軍在重慶時送給陳納德。

曾派駐華府擔任武官的田在勱說：「她那裡東西一大堆，就是捨不得捐。」

由田在勱居中聯繫，中研院GIS專題中心執行長范毅軍於2013年底，派兩人到陳香梅華府辦公室，針對她保存的陳納德個人文物進行掃描翻拍的數位化工作。在2週期間，完成3687件檔案蒐集。

內容包括飛虎隊資料、美軍十四隊行政業務報告、陳納德與中美政府和盟軍往來書信、他的軍職派令、日記和飛行日記等等。

中研院地理資訊科學研究（GIS）專題中心研究人員廖泫銘表示，這些第一手資料可供同時期研究提供補充及不同視角的史料。

廖泫銘說，中研院人員在華府期間沒有見到陳香梅本人，但整個過程，可看出她很支持中華民國空軍，樂意協助空軍軍史相關研究。

看過若干拷貝檔案的田在勱表示，陳納德有的日記本一頁記5年，除了要解讀手寫字跡之外，其中有些人名查不出身分，也沒得問，翻譯起來有其困難度。

田在勱感嘆說，他料到陳香梅捨不得捐出陳納德文物，要等到她身後，才由後人處理。

他說，陳香梅的女兒陳美麗小時候在西門町武昌新村住過2年，會中文，對台灣很有感情，可能願意將部分文物捐給台灣。但是陳納德（與前妻的）外孫女遊走兩岸，可能會有不同意見。

田在勱表示，陳納德的文物檔案可豐富台灣的軍史館，現在看來，原始文物未來去向可能捐給美國智庫或圖書館。

廖泫銘另外表示，中研院數位典藏由陳香梅提供的陳納德檔案資料，已可供研究人員諮詢。

陳香梅空軍中研院
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