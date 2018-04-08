黃虹瑋意志堅 首位拿到小金龍徽章女性軍人

2018-04-08 08:52 中央社 台北8日電



海軍水下作業大隊是非常專業且危險度高的部隊，目前在永定軍艦服役的少尉醫官黃虹瑋就曾憑著堅強的意志力，成為首位通過水械專長班的女性軍人。

黃虹瑋是專業士官班99-1期結訓，並取得高級救護技術員證照，擔任過醫護士，在水下作業大隊服役期間，學長的一句玩笑話問她：「小虹，還沒有女生受過水械專長班訓練耶，妳要不要當第一個？」

黃虹瑋說，就這樣，2013年她帶著勇於挑戰的精神報名參訓，成為第一位受過水械專長班的女性軍人，訓練過程中隊員都是男性，自然備感壓力，除了基本的體能訓練外，還要腳綁鉛塊、背負30幾公斤重的潛水裝備下水訓練，黃虹瑋只有告訴自己咬緊牙關，才能撐過12週的訓期。

黃虹瑋說，訓期雖然不長，但訓練內容絕對精實，受訓期間助教教導大家「無論遇到任何問題，都不能拋棄對方」的「伙伴精神」；她永遠不會忘記結訓當天從大隊長手中接過「小金龍」徽章時的那份感動，而且身為水械專長班第一位結訓女隊員，是她一輩子的榮耀。

對水下作業人員來說，在海面下進行各種作業，要遭遇的危險與在陸地不同，黃虹瑋說，遇到問題可能是湧浪打過來遭受撞擊，回到陸地上還有減壓問題，他們在進行水下作業之前會安排醫護人員做檢查，執行過程中危險是有，但都會按照正常程序執行。

海軍192艦隊所屬的「水下作業大隊」是由原海軍救難大隊與水中械彈處理中隊二合為一，專責國軍海上救難及水中械彈處理。

平時水下作業大隊負責海軍艦艇水下檢查、堵漏及進出塢作業，支援港灣水下工程驗證作業，擔負港灣障礙物的清除及潛水人員培訓等任務。戰時則支援海上執行潛炸、滲透，協助獵雷艦執行各港口水雷清除及障礙物爆破等工作。另外，水下作業大隊也擔任專送任務海上換乘安全維護及水下檢查。