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強化南海太平島人道救援 台灣展現軟實力

2018-04-07 18:21中央社 台北7日電

為落實總統蔡英文建設太平島為國際人道救援中心政策，海巡署除強化島上緊急醫療，也在...
為落實總統蔡英文建設太平島為國際人道救援中心政策，海巡署除強化島上緊急醫療，也在海巡造艦計畫納入野戰醫院，化身海上醫療船。圖為太平島「南疆鎖鑰」碑。聯合報系資料照／記者程嘉文攝影
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南海局勢緊張，台灣持續為區域和平、穩定做出貢獻。為落實總統蔡英文建設太平島為國際人道救援中心政策，海巡署除強化島上緊急醫療，也在海巡造艦計畫納入野戰醫院，化身海上醫療船。

蔡總統去年在國慶談話強調未來將積極建設太平島成為人道救援中心與，並計劃在東沙島設立溫室氣體監測站，為區域的和平、穩定做出具體貢獻。

海巡署表示，為落實「使太平島成為人道救援中心與運補基地」政策，考量太平島距離台灣遙遠且易受天候因素影響，有必要強化緊急醫療在地化，去年底已先針對C-130運輸機的加護維生系統運作狀況，進行初步檢視，並提出近、中、長程建議。

近程方面，以強化太平島醫療設備、辦理救護訓練、充實島上官兵緊急救護能力為優先；中程部分，增購加護型救護車常態進駐太平島，衛福部將會同國防部、海巡署共同評估增加救護車輛隨機運送機制，提升重症傷患緊急後送效能。

長程方面，衛福部和國防部將積極協助規劃海巡署4000噸級巡防艦成為「野戰醫院」等級的救護能量，包括所需醫護人力和醫療設備等，可作為海上醫療船使用，可望促進推動與亞太區周邊國家人道救援合作計畫。

海巡署說，行政院去年通過總經費逾新台幣426億元的「籌建海巡艦艇發展計畫」，自今年起算分10年辦理，其中包括4000噸級海巡艦「野戰醫院」規劃在內。

台灣也積極參與人道救援，展現軟實力。海巡署表示，從蔡總統105年5月上任至去年底，執行太平島人道救援案共6件16人，包含協助國際人道救援有2名外籍人士、台灣籍緊急救護有14人。

105年11月，台灣籍漁船「山寶二號」協助運補物資到太平島，一名印尼籍船員在船上搬運重物時右手指不慎夾傷，海巡署協助送往島上就醫。

106年5月，中研院「海研二號」的美國籍研究人員隨船到太平島附近海域執行研究計畫，左小腿被礁盤劃傷導致蜂窩性組織炎，海巡署協助送往島上就醫。

至於協助台灣籍民眾人道救援及運補案，包括105年7月「滿吉勝」、「穩順滿」「達億春」漁船等3艘漁船申請進入太平島碼頭補給物資，共3船10人。

106年2月，巡護八號的一名王姓艦員在太平島碼頭泊靠時，因右手腕被靠港用的粗纜繩撞傷，隨即送往島上南沙醫院，經打石膏等治療後，2天後搭軍機返台。

海巡署表示，未來會持續提升太平島人道救援能量及舉辦演練，並與周邊國家建立救援合作機制，強化太平島在南海地區扮演人道救援地區。

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