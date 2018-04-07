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南海局勢升溫 台灣致力提升科研人道救援

2018-04-07 18:22中央社 台北7日電

南海資源極為豐富，包括珊瑚礁、空氣、水文等都是世界上少有，也是世界上研究的重要地...
南海資源極為豐富，包括珊瑚礁、空氣、水文等都是世界上少有，也是世界上研究的重要地點之一，但因為地點敏感，常常政治的影響大於科學研究。圖／科技部提供
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美中貿易戰劍拔弩張，雙方在南海也角力不斷；台灣致力成為南海地區和平穩定力量，除人道救援、漁業合作外，在科學方面，已獲邀參與國際「海洋大陸年」計畫，5、6月更將在東沙、太平島設大氣、海氣觀測站。

中國大陸近年在南海填造島礁，並進行戰略部署，意圖掌控南海地區，中國4月5日至11日更大張旗鼓在南海演習。美國除了3月底致贈6艘巡邏艇和裝備給越南，宣示深化美越軍事合作外，也傳出在中國南海軍演之際，讓「羅斯福」等航空母艦進入南海海域，警告壓制意味濃厚。

相較於中國大陸的野心勃勃，總統蔡英文上任後就針對南海議題提出包括捍衛漁權、多邊協商、科學合作、人道救援、鼓勵海洋法研究人才等4項原則、5項做法，除了堅定捍衛台灣在南海的領土主權外，也希望藉由多邊國際合作，維持區域穩定和平。

在人道救援部分，海巡署已在南海執行國際及國內多次人道救援案件，為落實蔡總統「使太平島成為人道救援中心與運補基地」政策，海巡署強化太平島醫療設備及人員緊急救護能力，若遇重大災害還可啟動國家級災難醫療救護隊前進支援機制，於4小時內抵達救援。

海巡署指出，未來衛福部和國防部也將積極協助規劃海巡署4000噸級巡防艦成為「野戰醫院」等級的救護能量，作為海上醫療船使用，可望促進推動與亞太區周邊國家人道救援合作計畫。

在漁業合作方面，農業委員會漁業署副署長林國平表示，南海海域是台灣漁船傳統作業漁場，近年平均約有300到500艘船隻在當地作業，台菲雖已於2015年簽署漁業執法合作協定，為讓雙方執法更清楚，今年將進一步協商重疊專屬經濟海域屬於「菲國主張鄰接區部分」爭議，盼比照台日漁業協議修訂，努力爭取擴大合作。

而在科學合作，科技部長陳良基表示，基於地緣關係，台灣與南海鄰近國家，面臨包括颱風、地震、洪水及海嘯等天然災害侵襲的潛在威脅，台灣擁有優秀的跨領域科學研究人才，及複合式災害科研與實務經驗，可藉由合作研究、學術及人才交流，與東南亞各國共同提升科研成果。

值得一提的是，由日本和美國發起的國際「海洋大陸年」計畫 (Year of the Maritime Continent, YMC)，也邀請台灣加入，進行太平島和東沙島的大氣、海氣觀測任務。

從去年3月開始到今年底的國際海洋大陸年計畫，是由台灣與菲律賓、越南、印尼、馬來西亞等南海周邊國家，加上美國、日本、澳洲等國，組成國際團隊共同進行觀測、分享資料，並就南海–海洋大陸區水氣傳輸與對流的交互作用發展合作研究，台灣獲邀加入，顯見相關領域的科研能量及人才都受到肯定。

科技部自然司司長吳俊傑指出，西太平洋亞洲沿岸的冬季風和夏季風通過南海，都有顯著大氣和海洋的互動過程，而太平島位處南海正中的空間特點，蒐集雲和降水的時間空間演替現象，以驗證衛星觀測與電腦數值模擬的正確程度，扮演著非常重要的角色。

他說，除透過定期量測，提供逐時或逐日大氣資料外，今年5月到6月科技部也將在東沙、太平島設立「雲和降水」整合觀測系統，觀測對流系統的結構和屬性，將可對整體東亞氣候研究提供更準確資料，也讓氣候模式可應用在南海周邊國家。

另外，吳俊傑表示，台灣地震觀測能力及地震預警的技術居東南亞領先地位，科技部也與地震和斷層等地殼活動十分活躍的菲律賓進行科技合作，在菲國建置6個寬頻地震觀測站，進一步結合原已設置在越南沿海、東沙島及南沙太平島的觀測站，組成可即時預警的「環南海寬頻地震觀測網」，為區域地震監測速報及海嘯預警做出貢獻。

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