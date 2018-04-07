親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

昔日學生撰文聲援 管中閔妻也打破沉默

不說你不知 軍官可請育嬰假領六成五薪返家帶小孩

2018-04-07 15:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍軍官可以請「育嬰假」？軍方證實，按照「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」，現役軍人只要自行給付保險費，在每月仍然可領65%薪資下，休半年育嬰假回家帶小孩。目前海軍就有軍官奉准休「育嬰假」，太太出門上班，軍官夫婿返家休假帶孩子。

傳有海軍現役軍官可以請育嬰假，只要自己付保險費就可以放半年假，每月發65%的薪水在家帶小孩。

軍方查證後，出示「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」，指軍方確實有規定可循。職業軍人依規定可留職停薪請育嬰假，關鍵在於單位開明與否。

軍方證實，按照「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」，現役軍人只要自行給付保險...
軍方證實，按照「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」，現役軍人只要自行給付保險費，在每月仍然可領65%薪資下，休半年育嬰假回家帶小孩。圖／陸軍司令部提供
分享
「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」部分條文。圖／翻攝畫面
「軍人保險育嬰留職停薪津貼發給作業要點」部分條文。圖／翻攝畫面
分享

育嬰假軍人保險
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

捍衛台海40餘年 台東基地豎立F-5尾翼

2018-04-07 09:20

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

蔡總統 下周首度出海校閱艦隊

2018-04-06 23:55

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26

國防部示範樂隊 成果發表會接力登場

2018-04-06 09:14

旅法美女長笛手 投入軍樂隊深化長才

2018-04-06 09:05

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

2018-04-06 09:02

防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

2018-04-06 08:00

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15

談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物

2018-04-05 16:01

台共政治檔案 軍情局啟動解密移轉

2018-04-05 15:31

閱報祕書／戴雨農紀念館

2018-04-05 15:25

軍情局供奉首位陸將台諜

2018-04-05 15:17

反斬首成為顯學？ 憲兵勤練室內戰技

2018-04-05 14:12

陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多

2018-04-05 14:11

陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上

2018-04-05 14:01

解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍

2018-04-05 12:31

新建國家軍事博物館 預算暴增近倍增為32.6億

2018-04-05 08:03

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年

2018-04-07 09:33

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19

柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠

2018-04-07 11:36

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」

2018-04-07 09:20

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

2018-04-07 10:00

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去

2018-04-07 09:21

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22

北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除

2018-04-06 19:29

行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理

2018-04-06 18:49

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25

藍綠激戰／新北關鍵一役 牽動2020大選

2018-04-06 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top