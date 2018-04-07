捍衛台海40餘年 台東基地豎立F-5尾翼

2018-04-07 09:20 中央社 台北7日電



空軍台東基地隊部前豎立了F-5E/F戰機的垂直尾翼，記錄F-5戰機從民國63年服役至今的飛行時數及服役過的單位，刻劃F-5戰機40多年來守護台海生涯紀錄。

空軍在購得F-16戰機與幻象2000前，很長一段時間由F-5戰機守衛台灣海峽安全，54年空軍透過軍援方式從美國方面獲得F-5A/B型戰機；62年軍方與諾斯洛普公司（Northrop）協議共同製造F-5E/F戰鬥機。首架出廠的F-5E/F戰機，為慶祝前總統蔣中正88歲生日，取名「中正號」。

台東空軍基地第7聯隊隊部前，豎起一片F-5E/F戰機的垂直尾翼，以英文寫著“Since 1974”，象徵F-5E/F戰機自63年開始服役，而數字1196364代表F-5E/F服役至今飛行時數達119萬餘小時，捍衛台海超過40年仍老當益壯。

F-5E/F戰機的「迷彩虎」圖騰更是航迷們最愛，由於F-5E/F戰機的英文為“Tiger”，諾斯洛普為F-5E/F設計老虎頭圖騰，台東基地的F-5戰機垂直尾翼上自然也不能忘記畫上這個老虎圖騰。

垂直尾翼的最下方畫上F-5E/F戰機曾服役過的單位隊徽，6個聯隊級單位包括現為第1聯隊的443聯隊、現為第4聯隊的455聯隊、現為第5聯隊的401聯隊、現為第7聯隊的737聯隊、及已裁撤的空軍828聯隊和桃園指揮部。

不過，F-5E/F「年事已高」，現多半用在訓練任務，空軍已展開高級教練機生產計畫，根據空軍規劃，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，並優先汰換老舊的F-5戰機，66架高教機預計在115年6月前交機成軍，屆時F-5戰機就可全數汰除。